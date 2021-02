Eppelheim. Das sagen die Gemeinderatsfraktionen zu dem Haushaltsentwurf:

Grüne: „Die finanzielle Lage der Stadt bleibt mehr als angespannt“, sah Christa Balling-Gündling angesichts des zu erwartenden Fehlbetrags von fast fünf Millionen Euro keine Entwarnung. „Momentan lebt Eppelheim von der Hand in den Mund – auf Kosten der nächsten Generation“, meinte die Fraktionsvorsitzende. „Nach Jahrzehnten des Schlendrians“ habe die Stadt in den vergangenen Jahren ihre Hausaufgaben gemacht und vor allem die Einnahmen erhöht. Aber: „Strenge Haushaltsdisziplin ist weiterhin gefragt.“ Man brauche eine verbindliche Priorisierung der Ausgaben und Neuinvestitionen.

Alle Entscheidungen müssten unter die Prämissen der strategischen Ziele, die Rentierlichkeit und den Klimaschutz gestellt werden. Nach wie vor werde zu wenig in Umwelt, Naturschutz und Klima investiert, rügte Balling-Gündling: „Es ist, als ob Eppelheim eine Insel der Glückseligen wäre.“

Attraktivität des ÖPNV

Die Grünen-Fraktion fordere seit Langem unter anderem die Erhöhung der Hebesätze von Grund- und Gewerbesteuer, eine Entscheidung zur Zukunft der Rhein-Neckar-Halle, die Stärkung der Attraktivität des ÖPNV, ein gesamtstädtisches Klimagutachten und ein Umweltförderprogramm sowie mehr Investitionen in erneuerbare Energien, Radverkehr und E-Mobilität.

SPD: Die Grundlage für die künftige Entwicklung Eppelheims bildeten die strategischen Ziele, die sich der Gemeinderat selbst auferlegt habe, erklärte Renate Schmidt. Im Zuge der Konsolidierung müssten klare Prioritäten gesetzt werden, „wobei die Teilhabe aller Bürger am gesellschaftlichen Leben oberste Priorität für uns hat“. Für ihre Fraktion hätten bezahlbarer Wohnraum, Klimaschutz, Bildung, Sicherheit und Unterstützung von ehrenamtlichem Engagement einen besonders hohen Stellenwert, so Schmidt. Das Thema Sicherheit nehme eine wesentliche Rolle ein, forderte die Fraktionsvorsitzende die Umsetzung von Regeln sowie eine gute Personalausstattung beim Gemeindevollzugsdienst.

Die Zukunft Eppelheims sei eng mit der regionalen Entwicklung verbunden, etwa beim ÖPNV-Ausbau oder beim Radwegenetz. Der Dialog mit den Nachbarkommunen müsse intensiviert werden, mit Heidelberg müsse man auf gleicher Augenhöhe kommunizieren. Der aktuelle Haushalt stelle den Gemeinderat vor eine große Herausforderung, so die SPD-Fraktionsvorsitzende abschließend: „Entweder wir machen weiter wie bisher und haben 2024 lediglich noch zwei Millionen Euro Liquidität oder wir ändern den Kurs und segeln in ruhigere Gewässer. Dazu müssen wir aber erst durch stürmische Wogen und das heißt: strikte Haushaltskonsolidierung.“

CDU/FDP: „Die Verbesserung unserer finanziellen Situation kann nicht durch ständige Verhinderungen von Vorhaben durch Teile des Gemeinderats erreicht werden, sondern nur durch Erschließung neuer Einnahmen“, bemängelte Trudbert Orth: „Bei einem normalen Wirtschaftsbetrieb wäre ein Konkurs vorprogrammiert.“ Man müsse mit den Haushaltsmitteln sorgfältiger und sparsamer umgehen und auch „unsere größten defizitären Bereiche neu überdenken“. Der Gemeinderat habe das klare Ziel, die Schulden in 15 Jahren zu halbieren. „Alles, was wir neu beantragen, muss rentierlich sein oder andere Vorgaben müssen warten“, forderte Orth.

Konzept für „grünen Süden“

Qualitativ hochwertiges Wohnen, das den gesellschaftlichen Entwicklungen entspricht, bleibe das strategische Ziel der CDU/FDP-Fraktion. In den nächsten Wochen werde man ein eigenes Konzept für den „grünen Süden“ von Eppelheim vorlegen, um Klima- und Naturschutz in Einklang zu bringen mit der Bevölkerung und den betroffenen Landwirten. Orth verlangte den Verzicht auf „Doppelstrukturen“ und auf Anträge ohne Finanzierungsvorschlag: „Die defizitären Einrichtungen müssen auf den Prüfstein.“ Mit der Verwaltung sei man auf einem „guten, aber beschwerlichen Weg“, lobte der Fraktionsvorsitzende. Im Gemeinderat würden unterschiedlich Meinungen aber leider nicht mehr sachlich diskutiert, „sondern vermehrt emotional mit dem Hang zur Rechthaberei und persönlichen Unterstellungen“.

Eppelheimer Liste: Bernd Binsch kritisierte ebenfalls Anträge ohne Finanzierungsvorschlag, „als ob es einen Haushaltsüberschuss zu verteilen gäbe“. Das sei in der gegenwärtigen finanziellen Lage verantwortungslos. Steuererhöhungen lehne seine Fraktion ab, so Binsch. Neue Gewerbebetriebe könne man so nicht anlocken. Es fehlten vielmehr Konzepte, um die bestehenden Unternehmen am Ort zu halten. Beim „Dauerbrenner Endhaltestelle“ müsse die Verwaltung mit der RNV eine Deckelung vereinbaren, um der negativen Kostenentwicklung entgegenzusteuern.

Auf Pflichtaufgaben konzentrieren

„Die Finanzplanung bis 2024 zeigt, dass auch in Zukunft keine großen Sprünge gemacht werden können und man sich auf die Pflichtaufgaben konzentrieren muss“, warnte Binsch. Die Stadträte würden sich weiter zu Konsolidierungsmaßnahmen treffen müssen. Das mache allerdings nur Sinn, wenn die lange fehlende Eröffnungsbilanz und die Jahresrechnungen vorlägen. Aufgrund der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie sollte man mit den Gewerbesteuereinnahmen in Zukunft vorsichtig planen und daher „die Ausgaben auf ein nur unbedingt notwendiges Maß und die Pflichtaufgaben reduzieren“.

Die Verwaltung habe sich für diesen Haushalt gestreckt, merkte Bürgermeisterin Patricia Rebmann an: „Wir müssen unangenehme Entscheidungen treffen.“ Der Haushalt wurde bei einer Nein-Stimme und zwei Enthaltungen der Eppelheimer Liste mit deutlicher Mehrheit verabschiedet.