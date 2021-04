Keller im Eppelheimer Rathaus kann künftig als Pausenraum dienen

Eppelheim. Die Fenster des Rathauses sind in die Jahre gekommen. Rund 40 Jahre sorgten sie für Durchblick. Jetzt werden sie gegen neue Holz-Alu-Fenster mit effizienter Dreifachverglasung ausgetauscht, erfährt man von Kirsten Hübner-Andelfinger, Leiterin des Amtes für Stadtentwicklung und Immobilienmanagement.

Mit Ausnahme der großen Fensterfront im Bürgersaal werden alle Fenster der Stadtverwaltung auf allen Etagen inklusive der Außenfensterbänke, Rollläden und Jalousien erneuert. Eingebaut werden zweiflügelige Fensterelemente, die im Gegensatz zu großflügeligen Fenstern vorteilhafter zu handhaben sind, besonders beim Lüften der Räume. Die Fenster auf der West-, Ost- und Südseite haben zusätzlich eine Sonnenschutzverglasung, die Fenster im Erdgeschoss erhalten eine Sicherung gegen Einbruch.

Endlich Tageslicht

Der Einbau der Einzelfenster wird bis Mitte Mai andauern, informiert Hübner-Andelfinger. Danach ist die Erneuerung der Pfostenriegel-Fensterfassade im Treppenhaus des Rathauses an der Reihe. Deren Ein- und Ausbau wird Mitte Juni stattfinden. Im Zuge der Sanierung wird auch der bislang fensterlose Rathauskeller aufgewertet. Er bekommt durch den Einbau von vier Fenstern endlich Tageslicht. „Momentan besteht keinerlei Möglichkeit für einen kontrollierten Luftaustausch, so dass gerade in Zeiten von Corona der große Raum nicht genutzt werden kann“, verdeutlicht die Amtsleiterin. Der Rathauskeller, der unter anderem den Gruppen des Bürgerkontaktbüros und der Arbeiterwohlfahrt als Veranstaltungsraum dient, kann dann künftig auch von den Rathausbediensteten als Aufenthalts- und Pausenraum genutzt werden. Die Herstellung eines bislang fehlenden Pausenraums sei schon lange ein Wunsch der Rathausmitarbeiter gewesen, war dazu aus dem Rathaus zu erfahren.

Damit im Untergeschoss Fenster eingebaut werden können, muss zunächst die Böschung von außen abgegraben und Fensteröffnungen in das Mauerwerk geschnitten werden, erklärt Hübner-Andelfinger. Anschließend werden vier neue Fenster mit Rollläden eingebaut und der Hang neugestaltet und begrünt.

In Schichtbetrieb einbinden

Um die gesamten Fensterarbeiten während des laufenden Rathausbetriebs durchführen zu können, brauchte es vorab eine durchstrukturierte Vorplanung und eine mit den jeweiligen Rathausmitarbeitern gut abgestimmte Koordination seitens des Amtes für Stadtentwicklung und Immobilienmanagement. Das während der Corona-Pandemie praktizierte und gut funktionierende „Mobile Arbeiten“ kommt bei der Sanierung der Fenster in den Verwaltungsbüros den Mitarbeitern des Rathauses sehr entgegen.

„Der Fenstereinbau eines Büros mit ein- und ausräumen nimmt rund zwei Tage Zeit in Anspruch, so dass dies problemlos in den Schichtbetrieb der Rathausmitarbeiter mit eingebunden werden kann“, so Hübner-Andelfinger, die die Arbeiten federführend leitet. Ausgeführt werden die Fensterarbeiten von der Schreinerei Lüttin aus Görwihl zu einem Preis von knapp 200 000 Euro.

