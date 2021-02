Eppelheim. 59 große Pakete stapelten sich im Foyer der Friedrich-Ebert-Gemeinschaftsschule. Zum mittlerweile elften Male fand die Weihnachtsaktion der Schule zugunsten der Mannheimer Straßenkinder-Hilfsorganisation „Freezone“ statt, wie in Vorjahren auch unter der Schirmherrschaft von Bürgermeisterin Patricia Rebmann, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinschaftsschule.

AdUnit urban-intext1

In diesem Jahr sammelten die Schüler der Klassenstufen 1 bis 10 und ihre Eltern Dinge für den täglichen Bedarf, zum Beispiel Lebensmittelkonserven und Nudeln, aber auch Duschgel oder Waschmittel, Schreibwaren und Kekse. Jede Klasse packte die gespendeten Dinge in schöne Pakete und nun stand Ende Januar die Übergabe der Pakete an, die normalerweise am Nikolaustag durchgeführt worden wäre.

Lehrerin Jeannette Hübler, die auch diesmal wieder die Aktion glänzend organisiert hatte, betonte bei der Übergabe im kleinen Rahmen: „Wir als Schule freuen uns sehr über die langjährige Kooperation mit ,Freezone’. Wir danken vor allem unseren Schülern und deren Eltern, die jedes Jahr aufs Neue mithelfen, dass wir bedürftige Kinder und Jugendliche in der Region unterstützen können. In diesem Jahr sind 59 Pakete zusammengekommen – Ich sehe das als einen großen Solidaritätsbeweis, auf den wir auch sehr stolz sind.“

Nicht wegen Armut ausgrenzen

Schülervertreter Shayan Hassankhan aus der 10 b betonte: „Jedes Kind sollte die Chance haben, seine Ziele und Träume zu erreichen. Nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Und kein Kind sollte wegen Armut oder Vernachlässigung ausgegrenzt werden.“ Und seine Mitschülerin Marie Straub unterstrich: „Ich finde es supertoll, dass wir als Schule mit so einer kleinen Tat so vielen Kindern und jungen Erwachsenen helfen können. Jeder in dieser Situation würde sich über Hilfe freuen. Es tut nicht weh, ein guter Mensch zu sein!“

AdUnit urban-intext2

Markus Unterländer von „Freezone“ bedankte sich sehr bei den Schülern und ihren Eltern für die vielen Pakete: „Es ist jedes Jahr eine große Freude für uns, zu euch nach Eppelheim zu kommen und so viele Pakete abholen zu dürfen. Auch für unsere Organisation ist es in Corona-Zeiten noch schwieriger, die Jugendlichen, die wir betreuen, zu unterstützen. Deshalb ist gerade jetzt eure Aktion eine sehr wertvolle Unterstützung. Vielen herzlichen Dank euch allen!“ zg