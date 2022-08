Kirche Eppelheim sucht Helfer und "Bufdi"

Eppelheim. Die evangelische Kirchengemeinde sucht einen „Bufdi“, einen Bundesfreiwilligendienstler. „Wir freuen uns, auch in diesem Jahr eine Stelle für den Bundesfreiwilligendienst anbieten zu können“, schreiben die Verantwortlichen in einer Mitteilung. Ab Donnerstag, 15. September, ist die Stelle zu vergeben. „Wir freuen uns über Interessierte an der vielfältigen Arbeit im Pfarrbüro, in Gemeindehaus und Kirche, in der Konfiarbeit, mit Senioren und ähnlichen Aufgaben. Nähere Informationen gibt es online auf der Homepage www.ekieppelheim.de oder im Pfarramt unter Telefon 026202/76 00 27.

Neben einem „Budfi“ wünscht sich die Kirchengemeinde engagierte Helfer für den Seniorentreff. Nach langer Corona-bedingter Pause startete die Donnerstagsveranstaltung im evangelischen Gemeindehaus in diesem Frühjahr wieder. „Damit der Seniorentreff dauerhaft verlässlich angeboten werden kann, sucht das Team der Ehrenamtlichen Verstärkung.“ Es werde an Donnerstagnachmittagen Unterstützung in unterschiedlichen Bereichen gesucht. „Wer Lust und Zeit hat, sich hier einzubringen, kann sich gerne im Pfarramt für genauere Informationen melden.“ Eine Kontaktaufnahme ist auch per E-Mail an die Adresse eppelheim@kbz.ekiba.de möglich.