Kommissar auf Liebeskurs

Eppelheim. Anlässlich des neuen Buches „Voll fagnoddlt“ von Arnim Töpel laden die Stadtbibliothek und der Eppelheimer Buchladen ein zur Weltpremieren-Lesung. Am Freitag, 24. September, liest der Autor und Kabarettist in Eppelheim selbst aus seinem noch druckfrischen neuen Titel rund um Kommissar Günda aus Glickerbach, heißt es in einer Pressemitteilung. Diese allererste Lesung aus dem neuen Buch findet um 19.30 Uhr in der Stadtbibliothek in der Jahnstraße 1 statt.

Kommissar Gündas neuester „Fall“ ist ausnahmsweise kein Krimi – aber spannend wie das Leben. De Tschief ist nämlich im Ruhestand – und endlich verliebt. Da herrscht in ganz Glickerbach ungläubige Begeisterung. Schon wird eine Hochzeit geplant, noch ehe überhaupt die Frage aller Fragen gestellt wurde, die Familie mischt mit – von beiden Seiten – und obendrauf gibt es da noch einen „Fall“, nämlich einen „Fall von Ketzerei“ aus Uralt-Heidelberg).

Karten für das Event gibt’s im Vorverkauf über den Eppelheimer Buchladen in der Scheffelstraße 14 und die Stadtbibliothek in der Jahnstraße 1. Es gibt noch Restkarten für 12 Euro beziehungsweise 10 Euro für Ermäßigte. Zusätzlich zu den Karten kann man Getränke vorbestellen, welche an dem Abend gereicht werden. Auch gibt es einen Büchertisch mit den weiteren Abenteuern rund um den mundartsprechenden Kommissar und seine Truppe. Das Team vom Eppelheimer Buchladen habe außerdem viele schöne Titel zum Schmökern, Kaufen und Signierenlassen am Abend vor Ort. zg