Konfi-Unterricht startet im Herbst

Eppelheim. Der Konfirmanden-Unterricht der evangelischen Kirchengemeinde startet in der nächsten Woche am Mittwoch, 15. September. Die meisten angehenden Konfirmanden sind bereits angeschrieben worden, heißt es in einer Mitteilung. Die Erfahrung habe allerdings gezeigt, dass die Kirche mit ihrem Adresssystem nicht alle Interessierten erreiche.

„Wer also Interesse am Konfi-Unterricht hat und mit dem beginnenden Schuljahr in die achte Klasse kommt, ist eingeladen“, heißt es. Anmeldungen sind noch bis Montag, 13. September, möglich. Bei Fragen steht Diakonin Johanna Hassfeld unter Telefon 0151/62 52 19 67 zur Verfügung. zg