Konzert mit Cellisten

Eppelheim. In Verbindung mit den Epochen der Renaissance und des Barock taucht in der Musik des Öfteren der Begriff der linearen Kontrapunktik auf, bei welcher der harmonische Zusammenhang nicht vertikal, durch gleichzeitig erklingende Töne, sondern horizontal, durch aufeinander folgende Tonreihen dargestellt wird. Im Prinzip ist damit die Trennlinie zwischen Ein- und Mehrstimmigkeit aufgehoben.

Der Cellist Ludwig Frankmar lässt einige frühe Beispiele dieser mehrstimmig angelegten Musik für eine Soloinstrumentalstimme hören – und zwar am Sonntag, 13. März, um 17 Uhr in der Christkönigkirche, Rudolf-Wild-Straße 51 in Eppelheim.

Auf seinem Barockcello von 1756 spielt er Werke von Aurelio Virgiliano und Diego Ortiz, eine Suite von Marin Marais, dem Hofgambisten des Sonnenkönigs sowie mehrere Fantasien aus der erst im Jahre 2015 wiederentdeckten Sammlung von zwölf Fantasien für die Bassgambe von Georg Philipp Telemann. Der Eintritt zum Konzert ist frei, um einen Kostenbeitrag nach Ermessen wird gebeten. zg

