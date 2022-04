Kooperation gefordert

Eppelheim. Die beiden Städte Heidelberg und Eppelheim verbindet mehr als nur eine Straßenbahnlinie – künftig stehen in Heidelberg einige Großprojekte an, die auch Eppelheim betreffen. Das schreibt die SPD-Fraktion in einer Mitteilung. Die prominentesten Beispiele seien die Entwicklung der Konversionsflächen Patrick-Henry-Village (PHV) und Airfield oder die Straßenbahn.

Aus Sicht der SPD-Fraktionen Heidelberg und Eppelheim sei es vor diesem Hintergrund erforderlich, dass sich die Gemeinderäte der Kommunen verbindlich abstimmen, damit die Interessen beider Seiten berücksichtigt werden. Die SPD-Fraktion Heidelberg hat bereits Ende 2020 im Gemeinderat beantragt, dass die Stadt Heidelberg zu diesem Zweck ein verbindliches Gesprächsformat einrichtet. Bisher sei aber bis auf vereinzelte informelle Gespräche zwischen Heidelberg und Eppelheim nicht viel passiert. „Auch nach mehreren Anfragen unsererseits wurde hierfür von Seiten der Stadtverwaltung Heidelberg bisher keine Notwendigkeit gesehen“, ärgert sich die Heidelberger Fraktionsvorsitzende Anke Schuster.

Auch die Vertreter der SPD-Fraktion Eppelheim sind unglücklich mit dem Verlauf – auch sie sehen viele Schnittstellen mit Heidelberg. Die Vorsitzende der SPD-Fraktion Renate Schmidt gibt zu bedenken: „Bei der Planung von großen Entwicklungsprojekten müssen von Seiten Heidelbergs gerade aufgrund dessen geographischer Nähe die Auswirkungen auf Eppelheim zwingend mitgedacht werden – dafür braucht es regelmäßige Absprachen. Gerade der neue Stadtteil PHV wird große Folgeeffekte auf Eppelheim haben, wie beispielsweise die Entwicklung des Verkehrs und – für PHV ist bisher keine weiterführende Schule angedacht – die Auslastung der weiterführenden Schulen.“ zg

