Eppelheim. Bestimmte Personengruppen können sich an diesem Freitag, 19. März, von 16 bis 19 Uhr im Foyer der Rudolf-Wild-Halle auf Covid-19 testen lassen, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Tests führt der Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung durch.

Testen lassen können sich Personen ohne Symptome, die in Kontakt mit vulnerablen Personengruppen stehen, die ein hohes Expositionsrisiko im beruflichen Umfeld hatten oder haben, aber auch Schüler sowie deren Eltern und Beschäftigte in der Jugendhilfe. Derzeit ist keine vorherige Terminvergabe vorgesehen. Die Tests werden kostenlos angeboten.

