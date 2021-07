Kraft gepaart mit Euphorie

Eppelheim. Mit einer feierlichen Zeugnisverleihung verabschiedete die Friedrich-Ebert-Gemeinschaftsschule (FESCH) in der Rudolf-Wild-Halle insgesamt 46 Schüler, die in diesem Jahr den Realschulabschluss oder den Hauptschulabschluss geschafft haben. In Anwesenheit von Eltern, Verwandten und Freunden – Corona-bedingt zahlenmäßig beschränkt – wurde die Feier ein stimmungsvoller Rückblick auf die Schulzeit. Das schreibt die Schule in einer Pressemitteilung.

Rektorin Verena Wittemer dankte den Lehrerteams der drei Klassen, stellte ihre Rede unter das Rudolf-Steiner-Zitat „Schule ist Leben“ und nahm Bezug auf die vielfältigen Kompetenzen, die die Schüler an der FESCH erworben haben. „Ihr seid einzigartig! Wir wünschen euch Euphorie und Kraft, eure Zukunft zu gestalten!“ Bürgermeisterin Patricia Rebmann wandte sich an die Absolventen mit den Worten: „Ihr habt eine große Leistung erreicht und habt alle Möglichkeiten, euren eigenen Weg zu gehen!“

Die Absolventen Hauptschulabschluss Klasse 9a (Herr Seitz und Herr Bittler): Melisa Calis, Dilara Kececi, Justine Kosmalla, Aurora Mahmuti, Celina Wolf, Kawar Al Shemari, Yakup Erenulug, Eren Genis, Parsa Noorzai, Deshawn Nwayotalu, Jusef Sherif. Hauptschulabschluss Klasse 10a (Frau Scharer): Maryam Al Chikh Najib, Delia Dadu, Jessica Hagel, Mehek Hayee, Gjyljeta Krijezi, Duru Sevil, Aroosha Ullah, Atta Bajwa, Angelo Chorafios, Neo Schneider, Sebastian Stein, Tsimafei Yatsevich, Batuhan Yildirim, Denis Morina Realschulabschluss Klasse 10b (Frau Keupp-Bader): Chantal Born, Tsoler Dawoudian, Mahtab Farahani, Simge Günerhan, Chantal Herrmann, Lea-Ayleen Schönerstedt, Marie Straub, Marvin Adam, Bastian Bläß, Rahman Dubova, Kaancan Ecvil, Maurice Fichtner, Shayan Hassankhan, Dino Jusic, Besart Kastrati, Cedric Mayer, Adel Quis, Maurice Schmitt, Kevin Mario Schönerstedt, Taiyab Sohail, Justin Wenzel.

Der Klassenlehrer der 9a, Stephan Seitz, stellte einen Bezug zwischen der Abschlussklasse und einem Fußballteam her: „Das Spiel ist aus. Ein neues beginnt. Alles Gute für eure Zukunft. Erfüllt euch eure Träume. Ihr habt es selbst in der Hand!“ Und auch Julia Scharer, die Klassenlehrerin der 10a, gab ihren Schülern die besten Wünsche mit auf den weiteren Lebensweg. Die Klassenlehrerin der 10b, Diana Keupp-Bader, stellte ihre Rede unter das Motto „Casino Royale“ und wünschte ihren Schüler viel Glück.

Die Absolventen Parsa Noorzai, Batuhan Yildirim, Marie Straub und Mahtab Farahani bedankten sich anschließend in origineller Form bei ihren Klassenlehrern sowie bei der Schulleitung und ihren Fachlehrern. In mitreißenden Video- und Fotopräsentationen ließen die Schüler Höhepunkte ihrer Schulzeit an der Friedrich-Ebert-Gemeinschaftsschule noch einmal Revue passieren.

Am Ende der Rede von Rektorin Wittemer konnten dann alle Absolventen den zuvor überreichten Bachelor-Hut, der vom Förderverein der Schule gespendet wurde, in die Luft werfen – ein schönes Symbol für das Ende ihrer Schulzeit. zg