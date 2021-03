Eppelheim. „Ehrenamtliche in Vereinen und in Parteien sind der Kitt unserer Gesellschaft. Darum danke ich euch für das langjährige ehrenamtliches Engagement bei den Grünen“, sagt Dr. Andre Baumann, Sprecher des Kreisverbands Kurpfalz-Hardt, zu Isabel Moreira da Silva und Martin Gramm bei seiner Stippvisite am Wahlkampfstand in Eppelheim.

AdUnit urban-intext1

Mit Abstand und Maske kam Baumann nicht nur mit den Bürgern ins Gespräch. Baumann nutzte die Gelegenheit, den beiden Kommunalpolitikern persönlich zu danken. Beide sollten Ende letzten Jahres für 20 Jahre Mitgliedschaft bei den Grünen geehrt werden. Die Sitzung fand wegen Corona nur virtuell statt. „Eine Ehrung gilt aber erst, wenn das Geschenk persönlich überreicht wird“, sagt Baumann und übergibt beiden ein handsigniertes Buch des Verkehrsministers „Winne“ Hermann. Gramm freut sich: „Winne habe ich mal direkt hier vor unserem Wasserturm zu einer Veranstaltung abgeholt. Das Buch lese ich und stelle es neben das von Winfried Kretschmann.“

Isabel Moreira da Silva ist seit Beginn ihrer Mitgliedschaft ehrenamtlich im Vorstand aktiv. „Isabel, du bist in der dritten Wahlperiode Mitglied im Gemeinderat, außerdem sehr engagiert in der Integrationspolitik“, sagt Baumann. Martin Gramm hat sowohl in Eppelheim als auch im Kreisverband Verantwortung übernommen. „Martin, du warst viele Jahre Sprecher des Kreisverbands und damit einer meiner Vorgänger. Du hast den Kreisverband gut vorangebracht“, so Baumann. Gramm war auch viele Jahre Sprecher des Grünen Ortsverbands Eppelheim und vertritt seit über 16 Jahren grüne Politik im Gemeinderat. „Ich danke von Herzen für den sehr arbeitsreichen Einsatz für unser Gemeinwesen“, würdigt Baumann das Engagement beider Jubilare. zg