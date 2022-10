Künstler bieten ihr Handwerk an

Eppelheim. Der fünfte Kunsthandwerkermarkt im Eppelheimer Weihnachtsdorf öffnet am Samstag und Sonntag, 3. und 4. Dezember, seine Türen. Nach längerer coronabedingter Pause plant die Stadt in diesem Jahr wieder einen Kunsthandwerkermarkt beim Eppelheimer Weihnachtsdorf, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Für den Markt suchen die Veranstalter jetzt noch Aussteller und Verkäufer. Der Markt sei ausschließlich für Kunsthandwerker gedacht, die ihre eigenen in Handarbeit hergestellten Produkte zum Verkauf anbieten. Wer Interesse daran hat, am fünften Kunsthandwerkermarkt teilzunehmen, kann seine Bewerbung mit Angabe der zu verkaufenden Produkte inklusive Produktbildern per E-Mail an g.hildebrandt@eppelheim.de schicken.

Postalische Bewerbungen können außerdem an folgende Adresse gesendet werden: Stadt Eppelheim, z. Hd. Frau Hildebrandt, Schulstraße 2, 69214 Eppelheim. Das Bewerbungsformular mit allen Bedingungen finden Interessierte auf der Homepage der Stadt. zg

Info: Weitere Infos gibt’s unter www.eppelheim.de