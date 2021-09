Kunsthandwerker weiterhin gesucht

Eppelheim. Die Stadt Eppelheim möchte in diesem Jahr wieder einen Kunsthandwerkermarkt im Eppelheimer Weihnachtsdorf unter den dann geltenden Corona-Bedingungen veranstalten. Er ist am Samstag und Sonntag, 4. und 5. Dezember, geplant. Der Markt ist nur für Kunsthandwerker gedacht, die ihre eigenen Produkte anbieten. Das heißt: Die Aussteller verkaufen Dinge, die sie selbst in Handarbeit hergestellt haben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wer Interesse hat, daran teilzunehmen, sendet ein ausgefülltes Bewerbungsformular mit Angabe der zu verkaufenden Produkte inklusive Bildern ab sofort per Mail an g.hildebrandt@eppelheim.de oder per Post an Stadt Eppelheim, z. Hd. Frau Hildebrandt, Schulstraße 2, 69214 Eppelheim.

Das komplette Bewerbungsformular mit den ausführlichen Veranstaltungsbedingungen ist als pdf-Datei auf der Homepage der Stadt Eppelheim unter www.eppelheim.de zu finden. zg