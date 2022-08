Lachendes und weinendes Auge

Eppelheim. Die evangelische Kirchengemeinde Eppelheim lädt mit einem lachenden und einem weinenden Auge zu ihrem „Fest um die Kirche“ ein. Am Sonntag, 18. September, wird den Gläubigen ab 11 Uhr morgens zwar einiges an Programmpunkten geboten, aber auch Diakonin Johanna Hassfeld aus dem Dienst in Eppelheim verabschiedet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zunächst laden die Organisatoren des Festes zu einem „Familiengottesdienst für Groß und Klein“ in die Pauluskirche ein, in der auch Hassfeld verabschiedet wird. „Nach dem Gottesdienst werden Kaffee und Kuchen, Leckeres vom Grill und kühle Getränke angeboten“, laden die Verantwortlichen der Kirchengemeinde zum Besuch der Veranstaltung ein. Ein Kinderprogramm auf dem Parkplatz hinter der Kirche soll die jüngsten Gemeindemitglieder begeistern. Eine große Tombola mit spannenden Preisen soll mit ihrem Erlös ebenso in den Gemeindebus fließen wie der des Kuchenverkaufs. Kuchenspenden werden am Veranstaltungstag ab 10 Uhr im Gemeindehaus angenommen.

Um 16.30 Uhr soll schließlich der Abschlusssegen auf der Wiese erfolgen, schreiben die Verantwortlichen in der Ankündigung zum „Fest um die Kirche“. zg/mgw