Der Traum der Gelben Bären von der Rückkehr in die Fußball-Landesliga ist geplatzt. Am Samstagabend auf dem Sportplatz in Eppelheim. „Uns ist regelrecht die Puste ausgegangen“, sagte Valon Muja nach dem 1:2 (1:0) des Mannheimer Kreisliga-Vizemeisters gegen den VfB Leimen und zuckte die Schultern. Der Coach, der mit Markus Urban das Team in der regulären Saison zu einem fast schon

...