Lania gewinnt den Vorlesewettbewerb

Eppelheim. Der Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels ist einer der größten bundesweiten Schülerwettbewerbe und findet seit über 60 Jahren unter der Schirmherrschaft des Bundepräsidenten statt. Auch am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium (DBG) wetteifern die Sechstklässler jedes Jahr, wer als Schulsieger das DBG im Regionalentscheid vertreten darf, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die erste Runde findet jeweils in den Klassen statt. Die zwei Besten jeder Klasse treten dann in der zweiten Runde gegeneinander an, um die Schulsieger zu küren. Der Schulentscheid fand in diesem Jahr nicht wie üblich in der Stadtbibliothek, sondern in „kleiner Runde“ an der Schule statt. Die Jury setzte sich aus den Deutschlehrern Marion Leibert, Jens Rieß und Andreas Steckbauer zusammen. Unter erschwerten Bedingungen – mit Maske – lasen Lena Strieker, Simon Karl, David Kettenmann, Sali Omar Adib, Lania Asabany, Jeremias Kerber und Emma Jäger zunächst aus einem Buch ihrer Wahl vor. Die Bandbreite der vorgestellten Bücher erstreckte sich von Klassikern wie „Harry Potter“, Maja von Vogels „Die drei !!!“ oder Kathryn Littlewoods „Glücksbäckerei“ bis zu Neuerscheinungen wie „Donnerwetter am Mount Schmeverest“.

Für den zweiten Teil, den Vortrag eines unbekannten Textes, qualifizierten sich Simon Karl (6c), Lania Asabany (6b) und Emma Jäger (6a). Die drei mussten einen Abschnitt aus „Momo“ vorlesen. Alle meisterten auch diese Hürde und nach ausgiebiger Beratung gratulierte die Jury Lania zum ersten Platz, auf Platz zwei und drei kamen Emma und Simon. Schulleiter Thomas Becker freute sich, allen Klassensiegern eine Urkunde und den Schulbesten noch einen Buchpreis zu überreichen. Lania darf nun das DBG beim Regionalentscheid vertreten. cw/zg