Lastwagenfahrer übersieht Renault

Eppelheim. Auf der Grenzhöfer Straße ist es am Mittwoch gegen 18.30 Uhr an der Einmündung zur Handelsstraße zu einem Verkehrsunfall (wir berichteten) gekommen, bei dem ein 34-jähriger Autofahrer leicht verletzt wurde. Ein 32-Jähriger, der mit einem Lastwagen aus Richtung des Grenzhöfer Weg kam, war nach Angaben der Polizei gerade dabei, von der Kreisstraße 4148 in die Handelsstraße abzubiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Mann in seinem Renault. Durch den Unfall erlitt der nicht angeschnallte Autofahrer leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst vorsorglich in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ausgetretene Betriebsstoffe an der Unfallstelle wurden durch die Feuerwehr beseitigt, wozu die Fahrbahn kurzzeitig gesperrt war, heißt es im Bericht der Polizei. Durch den Unfall wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Den Gesamtschaden beziffern die Beamten auf 13 000 Euro. zg