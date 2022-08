Litauischer Doppelcoup

Langweilig wird es den Verantwortlichen um Trainer-Rückkehrer Thomas Korte beim Eishockey-Landesligisten EC Eppelheim in diesen Tagen nicht. Der Umbruch nimmt Zeit in Anspruch und auch die grauen Zellen müssen arbeiten. Nachdem der Rückzug aus der Regionalliga zuletzt zur Folge hatte, dass einige Spieler den Eisbären den Rücken kehrten, gibt es nun Zuwachs zu vermelden. Mit Avgustinas Silinas und Artemi Frizel werden in der kommenden Saison zwei Litauer das ECE-Trikot überstreifen.

Silinas ist 21 Jahre alt und zum ersten Mal außerhalb seiner Heimat aktiv. Der Verteidiger sammelte Erfahrung in der Juniorennationalmannschaft und spielte zuletzt für Energija Elektenai. Mit zehn Scorerpunkten war er maßgeblich am Einzug des Clubs in die Playoffs beteiligt.

Über weitaus mehr Auslandserfahrung verfügt Landsmann Frizel, der in der vergangenen Saison für die Bancroft Rockhounds in Kanada spielte und später noch in der vierten französischen Liga bei Renards d’Orléons. Der Angreifer ist ein Jahr älter als Silinas und machte in 30 Spielen 26 Tore.

Wichtige Vertragsverlängerungen

Den Vertrag verlängert haben Torhüter Philipp Jandura, Offensivakteur Max Weber sowie Yannic Berbner. Positiv: Sowohl Jandura als auch Weber und Berbner verfügen bereits über Erfahrung in der Landesliga. Jandura stand 20-mal seit 2020 im Kasten der ersten und zweiten Mannschaft. Weber erzielte in seiner ersten Saison bei den Eisbären sieben Tore und Berbner gelang der Sprung aus der Jugend in die Erste. Er kommt in 36 Einsätzen als Verteidiger auf zwölf Scorerpunkte.

Es steht inzwischen fest, dass elf Mannschaften auf Punktejagd gehen werden. Die Saison soll zwischen dem 15. Oktober und 26. März in einer Einfachrunde ausgetragen werden. Bis Ende August sind die Spieltermine fixiert, der Spielplan wird im September veröffentlicht. fred