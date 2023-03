Mann von Bus erfasst

Eppelheim. Wie die Polizei mitteilt, ist es am späten Sonntagabend in der Wieblinger Straße in Eppelheim zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Fußgänger schwer verletzt wurde.

Ein 39-Jähriger ging gegen 22.43 Uhr auf dem Gehweg in Richtung Pfaffengrund, wobei er plötzlich und ohne auf den Verkehr zu achten, auf die Fahrbahn lief. Der Fahrer eines Linienbusses reagierte umgehend mit einer Notbremsung und einem Ausweichmanöver, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Der Fußgänger wurde von der Front des Busses erfasst und zu Boden geschleudert. Mit schweren Verletzungen wurde der möglicherweise alkoholisierte Mann, zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Verkehrsdienst Heidelberg nimmt sachdienliche Hinweise zum Unfall unter Telefon 0621/ 1 74 41 11 entgegen. pol