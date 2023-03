Maximilian Mangold entführt bei Gitarrenmusik in Eppelheim nach Spanien

Eppelheim. Für die Besucher der Konzertreihe „Musik in der Josephskirche“ ging es diesmal nach Spanien – und zwar mit Maximilian Mangold. Er hatte entsprechend dem Konzerttitel „España“ spanische Gitarrenmusik aus verschiedenen Jahrhunderten mitgebracht. Die Reise durch Land und Zeit erwies sich als äußerst interessant. Dass sich viele Musikbegeisterte dieses spannende Klangerlebnis nicht entgehen lassen wollten, zeigten die gut gefüllten Kirchenbänke.

Mangold gehört momentan zu den künstlerisch interessantesten deutschen Gitarristen. Er gibt sowohl als gefragter Solist zahlreiche Konzerte in Deutschland und Europa und ist ebenso als vielseitiger Kammermusiker in verschiedenen Ensembles im Einsatz. Sein Gitarrenstudium absolvierte er mit Diplomprüfung und Auszeichnung an der Musikhochschule Würzburg. Weitere Studien führten ihn nach Montreal, Basel und an die Musikhochschule Weimar, wo er sein Konzertdiplom erhielt. Nach Eppelheim hatte es der mit zahlreichen Preisen bei internationalen Gitarrenwettbewerben bedachte Künstler nicht weit. Denn er lebt nämlich mit seiner Frau und seinen beiden Kindern in Leimen.

Werke von fünf spanischen Komponisten hatte Mangold für seine klangvolle Reise durch Spanien und die Jahrhunderte ausgewählt. Um den Stücken den gewünschten Klang und Charakter zu verleihen, hatte er verschiedene Gitarren dabei. Zur Einstimmung gab es von Isaac Albeniz die beiden temperamentvolle Stücke „Cadiz“ und „Grenada“ aus der Suite „Española“. Die Suite wurde 1886 komponiert und ist eine Hommage des Komponisten an bekannte Regionen und Städte seiner spanischen Heimat. „Sie klingen so, wie man sich spanische Gitarrenmusik im Allgemeinen vorstellt“, erläuterte Mangold dem Publikum.

Der Sprung zurück ins 16. Jahrhundert zu Komponist Alonso Mudarra brachte eine ganz andere, zarte, leichte und lyrische spanische Musik zu Gehör. Bei dessen „Fantasie I“ kam sehr variantenreich die filigranere Biedermeier-Gitarre zum Einsatz, die deutlich mehr an die in früheren Jahrhunderten benutzte Laute erinnerte.

Lyrisch-temperamentvoll

Mangold hatte für sein Programm mit Joaquin Turina auch einen spanischen Komponisten ausgewählt, der sich sowohl vom Flamenco als auch durch sein Studium der Komposition in Paris von den französischen Expressionisten beeinflussen ließ. Und das hörte man dem Stück „Sevillana“ mit seinen lyrisch-temperamentvollen Partien auch an. Nicht nur die Ohren bekamen bei diesem Werk Großartiges geboten, sondern auch die Augen: Die Fingerfertigkeit Mangolds am Saiteninstrument war bei dieser mitreißenden Musik und beim gesamten Konzert höchst beeindruckend. Werke von Francisco Tárrega, der als Gitarrenlehrer und Komponist als Wegbereiter des modernen Gitarrenspiels gilt, und Luis de Narváez, der zu seinen Lebzeiten einen bedeutenden Ruf als Komponist genoss, rundeten die musikalische Reise durch Spanien ab.