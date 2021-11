Medaillen für Betriebstreueverliehen

Region. In vielen Handwerksbetrieben arbeiten Mitarbeiter seit vielen Jahren in gewohnter Treue und mit bekanntem Fleiß. Aufgrund ihrer langjährigen Betriebszugehörigkeit hat daher die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald zahlreiche Mitarbeiter in Handwerksbetrieben mit einer Ehrenurkunde und der Treuemedaille geehrt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Für 25-jährige Betriebszugehörigkeit wurde Krystian Szal von der Firma Armin Schmitt Haustechnik in Eppelheim ausgezeichnet. Seit 15 Jahren dabei sind Linda Markert (ebenfalls Armin Schmitt Haustechnik) und Zoran Misic, (Lützel BauBauunternehmen, Reilingen). Die Treuemedaille in Bronze für zehn Jahre erhielten Dominik Berger, Frank Berkowitz, Armin Schmitt und Kathrin Sessler, alle ebenfalls von der Firma Schmitt Haustechnik aus Eppelheim. zg