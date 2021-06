Mehr Absprache mit Nachbar

Eppelheim. Wer sich um ein Bundestagsmandat bewirbt, sollte die Sorgen und Nöte der Kommunen kennen und sich Zeit für Besuche in den Rathäusern seines Wahlkreises nehmen. Genau das macht FDP-Bundestagskandidat Dennis Tim Nusser derzeit. Der 24-Jährige, der sich für die Liberalen um ein Bundestagsmandat bewirbt, stattete in Begleitung des Eppelheimer FDP-Stadtverbandsvorsitzenden Dr. Peter Schib und FDP-Stadtrat Peter Bopp Bürgermeisterin Patricia Rebmann einen Besuch ab.

Nusser, der in Freiburg im Breisgau aufgewachsen ist, heute im Heidelberger Stadtteil Schlierbach lebt, stellvertretender Kreisvorsitzender der FDP Heidelberg ist und an der Uni in Heidelberg „American Studies“ studiert, ist es ein großes Anliegen, Eppelheim kennenzulernen und zu erfahren, wo die Bundespolitik die Kommune gezielt unterstützen könnte.

Den einstündigen Austausch startete der junge Liberale mit der Frage „Wie kommt Eppelheim durch die Corona-Krise?“, heißt es in einer Pressemitteilung. Bürgermeisterin Rebmann gab einen Überblick: „Die Stadt hat verschiedene Hilfen eingerichtet, um die größten Härten abzumildern. Um die lokalen Firmen zu unterstützen haben wir auf der Stadt-Homepage mit der Seite ‚Eppelheimer Marktplatz‘ eine gute digitale Unterstützung geschaffen. Dies ist auch eine Hilfe für weitere Schritte der Geschäfte in die Digitalisierung. Außerdem wurde auf Anregung des Vereinssprechers ein Hilfsfonds für Mitbürger geschaffen, die während der Krise unverschuldet in Not geraten sind. Hier wird schnell und unbürokratisch geholfen.“

Lösung für schnelleres Internet

Die schlechte Haushaltslage der Stadt mit hoher Schuldenlast war auch Gegenstand des Gesprächs. Die große Infrastruktur koste viel Geld, verdeutlichte die Bürgermeisterin. Statt gestalten sei nun die Herausforderung, trotz des Finanzmangels gute Lösungen zu finden.

Nusser maß zudem der Digitalisierung einen großen Stellenwert bei, um Deutschland zu modernisieren und nach vorne zu bringen. „Die Corona-Pandemie hat hier erhebliche Versäumnisse und Defizite aufgezeigt“, ist er der Ansicht. Der Bundestagskandidat stellte die Frage nach schnellem Internet und Glasfaserausbau in Eppelheim. „Wir sind um Lösungen für die Bürger und für das Gewerbe bemüht“, teilte das Stadtoberhaupt mit. „Natürlich wäre ein ausgebautes Glasfasernetz ein wichtiger Standortfaktor. Daher bringe ich im Juni eine mögliche Lösung in den Gemeinderat ein.“

Für Nusser von Interesse war auch die kommunale Zusammenarbeit Eppelheims mit seiner Nachbarstadt. „Heidelberg entwickelt derzeit neue Stadtteile wie die Bahnstadt und das Patrick-Henry-Village und will weiterwachsen. Gibt es da Überschneidungen?“ Rebmann erläuterte: „Im Patrick-Henry-Village entsteht ein neuer Stadtteil etwa von der Größe Eppelheims. Dies beobachten wir sehr aufmerksam, da wir als direkte Nachbarn die Hauptbetroffenen sind. Falls am Stückerweg eine Ausfahrt entstehen sollte, würde dies auch bei uns zu mehr Verkehrsaufkommen führen. Ich wünsche mir grundsätzlich vorher einbezogen zu werden, wenn es an die Eppelheimer Gemarkung angrenzende Planungen gibt, um in einem Miteinander alles zu besprechen. Wir sind immer zu Gesprächen bereit“, betonte sie. Im Gegensatz zu Heidelberg setze Eppelheim aufgrund seiner begrenzten Gemarkungsfläche auf Innenverdichtung statt auf Außenentwicklung. zg

