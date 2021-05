Mehr Lebensraum für Wildbienen

Eppelheim. Damit künftig in der Stadt Wildbienen mehr Lebensraum zur Verfügung steht, wurde auf Anregung von Benedikt Seelbach (kl. Bild) zum Schutz und der Förderung der biologischen Vielfalt in der Stadt am Günther-Rühle-Platz ein Insektenhabitat angelegt. „Der Standort am Konrad-Adenauer-Ring erwies sich von der Größe und vom Gestaltungsaufwand als geeignet für ein solches Projekt“, erklärt der Umwelt- und Naturschutzbeauftragte der Stadt. Konzipiert wurde ein Lebensraum für Wildbienen, die bevorzugt im Boden nisten. Obwohl Wildbienen in den unterschiedlichsten Lebensräumen vorkommen, seien sie stark bedroht, erklärt er.

„Viele denken bei Bienen nur an die Honigbiene. Dabei gibt es bei uns mehr als 560 Wildbienenarten, die Hälfte davon ist vom Aussterben bedroht“, weiß Seelbach.

Pestizide und Herbizide in der Landwirtschaft, Wohnungs- und Straßenbau und der Zwang nach Ordnung und Aufgeräumtheit in öffentlichen Grünanlagen und privaten Gärten machen den Wildbienen das Leben schwer. Sie finden zu wenig Nistplätze und zu wenig Nahrungsangebote. Und oft liegen diese beiden wichtigen Voraussetzungen für ihren Fortbestand noch sehr weit auseinander. Die meisten Wildbienen leben nicht – wie die Honigbienen – mit anderen in großen Staaten zusammen, sondern versorgen ihren Nachwuchs allein.

Ins Bewusstsein rufen

„75 Prozent aller heimischen und nestbauenden Bienenarten nisten im Erdboden,“ informiert der Umwelt- und Naturschutzbeauftragte. Bienen- oder Insektenhotels würden zwar die Problematik gut in das Bewusstsein der Bevölkerung rufen, aber sie würden letztlich nur einem Bruchteil der Insekten helfen. Die Gestaltung des neuen Lebensraums für Insekten am Günther-Rühle-Platz wurde vom städtischen Bauhof in enger Absprache mit Benedikt Seelbach umgesetzt.

Es wurde eine Auswahl an insektenfreundlichen und heimischen Stauden eingepflanzt wie Wiesen-Schafgarbe, Purpur-Witwenblume, gewöhnliche Wegwarte, Knäuel- und pfirsichblättrige Glockenblumen und Kaskaden-Thymian. Um Hunde von dem Gelände fernzuhalten, wurde entsprechendes Mulchmaterial ausgewählt, das Vierbeiner nicht besonders mögen.

„Notwendig für das Vorkommen von Wildbienen sind neben einem guten Nahrungsangebot passende Strukturen für den Nestbau“, erklärt Seelbach. Während einige in Hohlräumen von Stängeln oder Totholz nisten, legen andere ihre Nester lieber im Boden an. Bei der Wahl des Nistmaterials wurde auf die Empfehlungen der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau in Heidelberg zurückgegriffen: Brombeerstängel, Totholz von Birke, Kirsche und Buche, Estrich- und Gelbsand in entsprechender Körnung. Um möglichst vielen Insekten ein Angebot zu machen, wurden als Ergänzung weitere Materialien hinzugefügt. Um die Bodennistfläche vor freilaufenden Hunden und Katzen zu schützen, wurde mit einer Konstruktion aus Holz und Draht eine flugdurchlässige Einhausung geschaffen.

Städtische Grünanlagen geeignet

Auf die Idee, ein Nisthabitat für Wildbienen anzulegen, kam der städtische Umwelt- und Naturschutzbeauftragte im Zuge einer Fortbildung bei der Gartenakademie Baden-Württemberg. „Die präsentierten Ergebnisse fand ich sehr spannend und suchte nach dem Vortrag das Gespräch mit der Referentin“, erzählt Seelbach. Dabei wurde deutlich, dass auch städtische Grünanlagen einen wichtigen Beitrag für die benötigte Strukturvielfalt leisten können, wenn man sie entsprechend umgestaltet und für Insekten aufwertet.

Bürgermeisterin Patricia Rebmann war von seiner Projektidee direkt begeistert und interessiert, da für sie Lebensräume für Insekten und eine Artenvielfalt zu einer modernen Stadt gehören. Ob weitere Insektenhabitate in Eppelheim geschaffen werden, hängt nun davon ab, ob das Bodennisthabitat am Günther-Rühle-Platz die Wildbienen tatsächlich anlockt und den Erfolg bringt, den sich die Stadt erhofft, und ob die Art der Gestaltung von Insektenhabitaten bei der Bevölkerung Anklang findet, verdeutlicht Seelbach.

Sollte dies der Fall sein, kann er sich gut vorstellen, weitere Grünanlagen für die Insektenwelt entsprechend aufzuwerten. Darüber hinaus würde er sich über Nachahmer sowohl in der Bevölkerung als auch in anderen Kommunen freuen.