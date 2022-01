Mehrheit der Anwohner wünscht sich eine Tunnellösung

Eppelheim/Plankstadt. Bereits während der Erläuterungen des Projektleiters und der Planer wurde bei der Online-Infoveranstaltung der DB Netze AG zum geplanten Neu- und Ausbau einer Gütertrasse zwischen Mannheim und Karlsruhe die Chatfunktion von Teilnehmern rege genutzt, um Fragen zu stellen und Anregungen zu geben.

Beispielsweise wollte jemand wissen, ob Gebiete, in denen derzeit keine Trassenvariante eingezeichnet ist, sicher seien und unberührt blieben. Die Antwort lautete „Nein“. Gebiete dieser Art könnten noch zu einem späteren Zeitpunkt für eine Planung ins Spiel kommen. Ein anderer Teilnehmer wollte wissen, ob es gesetzliche Abstandsvorgaben zur Wohnbebauung gebe. Auch hier war die Antwort „Nein.“ Jedoch werde die DB von sich aus als Puffer zu Wohnsiedlungen einen Abstandskorridor von 250 bis 400 Metern einplanen.

Ein anderer fragte, was den Planern wichtiger sei, Mensch oder Natur? „Gehen wir mit der Linienplanung in den Freiraum, machen wir mehr Natur kaputt, gehen wir in die Bestandsstrecken, wird der Mensch mehr belastet“, erhielten sie als Antwort. Bei einem Eingriff in die Natur sei auf jeden Fall ein Ausgleich in entsprechendem Umfang zu erbringen.

Auf die Nachfrage, ob neue S-Bahnanschlüsse auf der Strecke geplant würden, wurde mitgeteilt, dass die neue Trasse als Mischverkehrsstrecke geplant, aber aller Wahrscheinlichkeit nach mehr für Güterverkehr genutzt werde, wobei eine S-Bahnnutzung nicht grundsätzlich ausgeschlossen wurde.

Viele wünschten sich an sensiblen Stellen der Trassenführung eine Tunnellösung, insbesondere wenn der Verlauf nahe an Wohngebieten vorbeiführe: „Wäre es nicht sinnvoller, einen bergmännischen Tunnel von Karlsruhe bis Mannheim zu bauen?“ Das vorgegebene Projektbudget sowie Kosten und Nutzen stünden der Finanzierbarkeit dieses Wunsches entgegen, hieß es, zumal die wirtschaftlich sinnvolle Verwendung von Steuergeldern berücksichtigt werden müsse und die Strecke nicht durch bergisches Gebiet, sondern durch die Rheinebene führe.

Da die umliegenden Gemeinden bereits „unglaublich lärmgeplagt“ seien, wurde vonseiten der Teilnehmer angemahnt, unbedingt ausreichend Lärmschutz zu gewährleisten. Dies wurde zugesagt: „Wir müssen die Emissionsschutzverordnung einhalten und sind verpflichtet, für Schallschutz zu sorgen.“ sge

