Mieten in Eppelheims städtischen Wohnhäusern steigen

Eppelheim. Die Mieten in den städtischen Wohnhäusern steigen. Der Gemeinderat beschloss in seiner jüngsten Sitzung einstimmig eine Erhöhung um 20 Prozent für alle Mietwohnungen, deren Quadratmeterpreis aktuell noch unter 6,50 Euro liegt. Darüber hinaus werden die Mieten bis 7,10 Euro je Quadratmeter und je nach Zustand der Immobilie um zehn Prozent erhöht. Aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten seien die momentan äußerst geringen Einnahmen nicht mehr zu vertreten, hieß es im Beschlussvorschlag.

Die Instandhaltungskosten der meisten Wohngebäude überstiegen die Mieteinnahmen um ein Vielfaches. Die Verwaltung biete den Bürgern immer wieder „durch geschickte und angepasste Wohnungsbelegungen bezahlbaren Wohnraum“ an. Jedoch sei nun auch angesichts der angespannten Haushaltslage aus wirtschaftlichen Gründen und inflationsbedingt eine Mieterhöhung unumgänglich.

Einigkeit mit Bewohner vonnöten

Die letzte Erhöhung war am 1. Juli 2016 durchgeführt worden. Da in Eppelheim kein Mietspiegel vorliegt, gibt das Mietrecht die Möglichkeit vor, Erhöhungen generell um 20 Prozent in drei Jahren zu erheben. Dabei muss die Miete in den vergangenen 15 Monaten unverändert sein, bevor eine Erhöhung geltend gemacht werden kann. Alternativ ist es möglich, dem Mieter eine Erhöhung zu unterbreiten, allerdings auch notwendig, sich mit dem Mieter einig zu werden. Die Hausverwaltung Haus und Grund hat im Vorfeld die vorgeschlagenen Steigerungen auf Konformität mit dem Mietrecht geprüft. Durch die neuen Mieten werden jährlich 48 500 Euro mehr eingenommen.

Claudia Grau-Bojunga (Grüne) sah eine „zwiespältige Angelegenheit“. Die Erhöhung sei aber vertretbar. Renate Schmidt (SPD) meinte, die Anpassung falle moderat aus. Sie müsse aber mit dem aktuellen Mietrecht vereinbar sein. Die Liste der Vergleichsräume mit den vom Jobcenter übernommenen Kosten der Unterkunft zeige, dass Eppelheim im höchsten Bereich liegt: „Das bedeutet, dass entsprechende Zuschüsse über das Jobcenter beantragt werden können.“

Die derzeit geforderten Mieten seien nicht mehr marktgerecht, bemerkte Trudbert Orth (CDU/FDP). Die Erhöhung sei folgerichtig: „Der Zustand der Wohnungen sollte in die Überlegungen mit einbezogen werden.“ Nach fünf Jahren über eine Anpassung nachzudenken, sei selbstverständlich, sagte Bernd Binsch (Eppelheimer Liste). Die neuen Beträge lägen immer noch weit unter dem Durchschnitt, was erfahrungsgemäß in Eppelheim verlangt werde: „Somit können die städtischen Mietwohnungen noch guten Gewissens als bezahlbarer Wohnraum bezeichnet werden.“

Wer es mit der Haushaltskonsolidierung ernst meine, „muss bereit sein, in allen Bereichen die Einnahmen zu steigern und die Ausgaben zu reduzieren“, so Binsch abschließend.