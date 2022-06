Eppelheim. Beim jüngsten Kultur-Café-Nachmittag des BürgerKontaktBüros durfte Ilse Bührer nicht nur zahlreiche Besucher, sondern auch Hans-Joachim Lenz (Bild) willkommen heißen. Der stellvertretende Vorsitzende der Awo Eppelheim hatte einen kenntnisreichen Vortrag über „Starke Frauen“ mitgebracht und zum Auftakt über Jutta Limbach, die erste Frau an der Spitze des Bundesverfassungsgerichts, referiert. Nachdem sich alle mit Kaffee und Kuchen gestärkt hatten, stellte Lenz sehr lebendig die Lebensstationen der „Miss Marple der Justiz“, wie Limbach auch genannt wurde, vor.

Geboren wurde sie als Jutta Ryneck 1934 in Berlin. Nach dem Abitur folgte ein Jurastudium mit Schwerpunkt Zivilrecht. Sie heiratete Peter Limbach und bekam drei Kinder. 1975 erhielt sie die Professur für Zivilrecht an der Freien Universität Berlin. 1989 wurde sie Justizsenatorin im Berliner Senat, bewies in diesem Amt große Raffinesse, was ihr bald den Spitznamen „Miss Marple“ einbrachte. 1994 wurde sie zur ersten und bisher einzigen Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts gewählt.

© Sabine Geschwill

Kaum im Amt, hielt sie mit einer Entscheidung ganz Berlin in Atem: Etliche Inhaftierte der Terrorgruppe „Rote-Armee-Fraktion“ (RAF) waren in Hungerstreik getreten, um ihre Zusammenlegung zu erzwingen. Limbach hatte einen klaren Standpunkt und plädierte für eine partielle Zusammenlegung und sprach sich gegen Isolationshaft aus.

In ihrer Zeit als Präsidentin fällte sie noch etliche Urteile, die die Republik bewegten. Schlagzeilen machte ihr „Kruzifix-Urteil“: Wenn ein Schüler es fordert, muss ein im Klassenzimmer hängendes Kruzifix abgehängt werden. Sie setzte sich auch für eine Anklageerhebung gegen den ehemaligen Generalsekretär der SED, Erich Honecker, ein. Es wurde ein „Jahrhundertprozess“. Honecker konnte jedoch nicht für die Morde an der Grenzmauer verantwortlich gemacht werden. Limbachs Kommentar: „Enttäuschend, aber rechtsstaatsgemäß.“

Präsidentin des Goethe-Instituts

Nach ihrer Amtszeit 2002 war die SPD-Politikerin, die keine Furcht kannte und Herausforderungen suchte, Präsidentin des Goethe-Instituts. Im Alter von 82 Jahren verstarb die Rechtswissenschaftlerin, die in ihrem Berufsleben wie eine Löwin gekämpft und sich besonders für die Gleichberechtigung der Frauen eingesetzt hat.

Wie kommt Hans-Joachim Lenz dazu, über starke Frauen zu referieren? Ganz einfach: Er ist, wie er den Gästen des Kultur-Cafés erzählte, von einer starken Frau großgezogen worden. Nämlich von seiner preußischen Oma, die alles im Griff hatte. Von ihr habe er Lebensregeln wie „Fünf Minuten vor der Zeit ist des Preußen Pünktlichkeit“ oder „Lerne dich durchzusetzen, ohne unhöflich zu sein“ gelernt. sge/Bild: Geschwill