Mit Busse und Balder

Eppelheim. Das Ensemble der Komödie am Kurfürstendamm aus Berlin – unter anderem mit den Kabarettisten Jochen Busse, Hugo Egon Balder und René Heinersdorff – kommt am Dienstag, 28. März, um 20 Uhr mit der Komödie „Komplexe Väter“ in die Eppelheimer Rudolf-Wild-Halle.

In dem Stück geht es um drei nicht mehr ganz so junge Männer, die auf unterschiedlichste Weise versuchen nachzuholen, was sie bei der Tochter versäumt haben. Durch eine Verkettung unglücklicher Umstände kommen sie sich dabei gegenseitig in die Quere. Die Sehnsucht, begangene Lebensfehler zu korrigieren, die Hoffnung, die Zeit aufhalten zu können und der Wunsch, Erlebtes noch einmal zu leben, führen zu massiven Verwechslungen und Missverständnissen. Geht es wirklich um die Tochter? Oder auch um die Erkenntnis, dass die Zeit nicht alle Wunden heilt? Nur zwei starke Frauen sind in der Lage, aus den drei Männern keine Väter mit Komplexen werden zu lassen.

René Heinersdorff hat Jochen Busse und Hugo Egon Balder die Rollen der alt gewordenen Väter auf den Leib geschneidert. Die beiden erweisen sich einmal mehr als Meister des genauen Timings und lassen Heinersdorffs Pointen funkeln.

Karten zum Preis 23 Euro (ermäßigt 21 Euro) oder 19 Euro (ermäßigt 18 Euro) für die Komödie gibt es im Vorverkauf immer mittwochs zwischen 15 und 17 Uhr im Foyer der Rudolf-Wild-Halle in Eppelheim oder telefonisch unter der Nummer 06221/79 44 02. Des Weiteren können Karten online bestellt werden unter reservix.de sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen. zg