Mit Notendurchschnitt die Vorjahre übertrumpft

Eppelheim. „Ein guter Lehrer hat nur eine Sorge: zu lehren, wie man ohne ihn auskomme.“ – Mit diesen Worten des französischen Literaturnobelpreisträgers André Gide begrüßte Schulleiter Thomas Becker seine Gäste. Anders als im vergangenen Jahr fand die feierliche Verabschiedung der Absolventen des Dietrich-Bonhoeffer Gymnasiums (DBG) wieder in etwas größerem Rahmen statt. So durfte jeder Abiturient zwei Begleitpersonen mitbringen, die – in gebührendem Abstand – auf der Tribüne des Capri-Sonne-Sportcenters Platz gefunden hatten. Geladen waren außerdem neben der Eppelheimer Bürgermeisterin Patricia Rebmann alle Lehrer, die die Abiturienten in den vergangenen zwei Jahren unterrichtet hatten.

Von Corona geprägte Zeit

Dass das eingangs erwähnte Zitat im Rückblick auf die vergangenen zwei Jahre eine ganz neue Bedeutung bekommen hat, zog sich wie ein roter Faden durch die Redebeiträge: Homeschooling, eigenverantwortliches Lernen, Digitalisierung, Videokonferenzen, Wechselunterricht, mit Maske, ohne Maske – die Oberstufenzeit dieses Jahrganges war (bis auf die ersten sechs Monate) von Corona geprägt. Statt miteinander zu diskutieren, hieß es Abstand halten. Die Vorbereitung auf die Prüfungen fand „zwischen Bett, Laptop und Netflix“ statt. Trotzdem oder gerade deswegen gelang es den DBGlern in diesem Jahr, mit einem Gesamtdurchschnitt von 2,2 die Ergebnisse der vergangenen Jahre zu übertrumpfen. Die Erleichterung, das Abitur trotz aller Umstände geschafft zu haben, war bei allen Anwesenden zu spüren.

Lob für Einserabitur

Katharina Klein (v. l.), Ruben Sigmund und Anna Löschmann haben gut lachen – sie sind die Besten des Abi-Jahrgangs. © Geschwill

Besonders freuen durften sich Anna Löschmann, Ruben Sigmund und Katharina Klein, die mit Notendurchschnitten von 1,0 beziehungsweise 1,1 hervorragende Leistungen vollbracht haben. Viele weitere Preise für fachliche Leistungen oder Engagement für die Schulgemeinschaft wurden vergeben, so erhielt Anna Löschmann den vom Freundeskreis des DBG vergebenen Bonhoeffer-Preis, Isabel Mohr durfte sich über den von der Familie Keller gestifteten Jürgen-Keller-Preis freuen.

Auch das Wetter meinte es gut: Zum Ende der Veranstaltung war die Sonne herausgekommen, sodass alle beim anschließenden Sektempfang das Wetter und das Ende dieses Lebensabschnittes genießen konnten.

Absolventen und Ausgezeichnete des Gymnasiums 49 Schüler haben am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium ihr Abitur bestanden. Der Notendurchschnitt lag bei 2,2, die drei besten Abiturienten waren Anna Löschmann, 1,0, Ruben Sigmund, 1,1, und Katharina Klein, 1,1. Das Abitur haben bestanden: Al-Hareth Laith Adwan, Ilayda Akkuleliler, Johanna Bauer, Marleen Biglari, Cosima Danei, Adriano Di Lago, April Dolan, Tim Eipl, Chantal Fichtner, Johanna Fried, Svenja Fröhlich, Lilly Gergian, Hannah Haubner, Jaclin Heimbuch, Dominik Jakubowski, Alexia Kahl, Eslem Kalcin, Ilayda Karabiyik, Katharina Klein, Annely Klotter, Lukas Knobloch, Kathrin Krämer, Cleo Krimmer, Anna Löschmann, Sara Lozano-Papp, Tim Mehr, Jasmin Merdes, Mona Mirzaee, Isabel Mohr, Leonis Mustafa, Lilly Neumann, Chaeyeon Oh, Julia Pristat, Diana Repesciuc, Anna Reuß, Luisa Ritter, Rebecca Ruf, Eymen Sagözen, Rashik Sazedul, Vincent Schmidt-Tophoff, Maximilian Scholz, Paul Schwanke, Ruben Sigmund, Dawid Skiba, Simon Söhner, Luis Frederic Staff, Emilio Stetter, Simon Treiber und David Zivkov. Das beste Abitur erzielte Anna Löschmann, die auch den Bonhoeffer-Preis erhielt. Der Jürgen-Keller-Preis geht an Isabel Mohr, den Preis der Bürgermeisterin (Gemeinschaftskunde) erhält Ruben Sigmund, der auch den Scheffelpreis (Deutsch) erhält. Die Gesellschaft Deutscher Chemiker zeichnet Anna Löschmann und Ruben Sigmund aus, die Deutsche Physikalische Gesellschaft Rashik Sazedul. Den Ferry-Porsche-Preis (MINT-Fächer) erhält Rashik Sazedul, den Otto-Dix-Abiturpreis (Bildende Kunst) Chaeyeon Oh. Für moderne Fremdsprachen wurde vom Rotary-Club Schwetzingen-Walldorf Katharina Klein ausgezeichnet. Den Preis Religion (evangelische und katholische Kirche Eppelheim) erhält Anna Löschmann. In den Fächern wurden ausgezeichnet: Biologie: Johanna Bauer und Anna Reuß; Ethik: Ilayda Akkuleliler, April Dolan und Isabel Mohr; Englisch: Isabel Mohr; Latein: Chaeyeon Oh und Vincent Schmidt-Tophoff; Mathematik: Anna Löschmann; Musik: Emilio Stetter; Spanisch: Anna Löschmann; Sport: Tim Eipl. Der Preis der SMV geht an Eslem Kalcin, als Streitschlichter geehrt wurde Jasmin Merdes. Für die Theater-AG wurden Ilayda Akkuleliler, April Dolan und David Zivkov ausgezeichnet, für die Technik-AG Dominik Jakubowski, Eymen Sagözen und Dawid Skiba und für die Musik-AGs Johanna Fried, Cleo Krimmer, Sara Lozano-Papp, Luisa Ritter, Vincent Schmidt-Tophoff, Maximilian Scholz und Emilio Stetter. zg