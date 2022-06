Mit Stallhase und Wappen

Eppelheim. Nach zehn Tagen kreativen Schaffens war das neue Graffitikunstwerk an der Endhaltestelle der Straßenbahn an der Kirchheimer Straße fertiggestellt und konnte von den beiden Künstlern Askin Yilmaz und Michael Vogt an die Stadt übergeben werden. Bürgermeisterin Patricia Rebmann war bei der „Endabnahme“ vor Ort und zeigte sich begeistert von dem Geschaffenen und der neuen „Visitenkarte“ an dieser prominenten Stelle der Stadt.

Den beiden befreundeten Graffitikünstlern war es gelungen, aus der bislang mit Schmierereien verunstalteten Wand einen dauerhaft bunten und blühenden Hingucker zu schaffen. Bereits während der Gestaltungsphase staunten vor allem die Fahrgäste von Bus und Bahn über die farbenfrohen und lebendigen Motive, die an der Wand entstanden. Yilmaz bevorzugt Blumen- und Tiermotive, weil er Wände dauerhaft zum Grünen und Blühen bringen und das ganze Jahr hindurch für gute Laune sorgen möchte. Nachdem die große Hauswand samt Mauer und Stromkästen mit Blumen und Grün, Bienen, Schmetterling, Marienkäfer und Halsbandsittich sowie einem Stallhasen, dem Eppelheimer Wappen und dem Schriftzug „ Eppelheim“ besprüht und das Arbeitsgerüst abgebaut war, zeigte sich der „Wow-Effekt“ des neuen Kunstwerks.

Lob und Wertschätzung

„Die Resonanz war bisher überwältigend“, freute sich der Eppelheimer Graffitikünstler über das vielfältige Lob und die Wertschätzung, die er und sein Künstlerkollege Michael Vogt vor Ort von den Vorbeikommenden erfahren durften. Stolz war Yilmaz auf die Mitarbeit seiner talentierten Tochter Celina bei diesem Großprojekt. Die 15-Jährige hat die Gestaltung der Blumenmotive übernommen. Seit der Fertigstellung der Hausfassade an der Endhaltestelle ist das neue Kunstwerk ein gefragtes Fotomotiv.

Bürgermeisterin Patricia Rebmann war glücklich, dass die jahrelange „Schmuddelwand“ nun endlich der Vergangenheit angehört. Nicht nur sie selbst, sondern auch die Anwohnerinnen und Anwohner hatten sich schon lange an dem Anblick gestört. „Ich wurde öfter gefragt, ob das so bleiben soll“, erfuhr man von ihr.

Da Askin Yilmaz in Eppelheim bereits mehrere Graffitiprojekte für die Stadt übernommen hat, setzte sie sich mit ihm in Verbindung. Da die Stadt, wie es hieß, kein Privathaus mit Steuergeldern renovieren dürfe, hat sich Rebmann auch noch um einen Sponsor gekümmert, der die Kosten für die Neugestaltung übernommen hat, aber nicht genannt werden möchte.