Eppelheim. Nach wochenlangem Lockdown und Ausgangssperre vermissen die Menschen Begegnung, persönlichen Kontakt und gemeinsame Aktivitäten, wie man sie sonst in Vereinen erfährt. Nun stellt sich die Frage, ob die Corona-Auszeit bei den Vereinen Spuren hinterlassen hat oder ob diese, sobald es wieder erlaubt ist, nach dem langen Stillstand mit ihren Angeboten wieder voll durchstarten und ihre Mitglieder zur Teilnahme motivieren können. Unsere Zeitung bat Vereinsverantwortliche um ihre Einschätzung.

Ilse Bührer, zweite Vorsitzende Bürgerkontaktbüro: „Bei uns sind Treffen oder Ersatzangebote wegen der Einschränkungen absolut unmöglich. Schon unsere Räumlichkeiten im Rathauskeller sind für Aufenthalte nicht geeignet, da nicht genügend gelüftet werden kann. Gespräche, um Ersatzräumlichkeiten zu finden, werden geführt. Ich gehe davon aus, dass nach dem Wegfallen der Einschränkungen auch unser Vereinsleben weitergeht. Die Nachfrage nach dem Angebot des Bürgerkontaktbüros ist da und die Bereitschaft der Ehrenamtlichen auch. Ich rechne bei günstigem Verlauf damit, dass wir, vorausgesetzt der Freigabe von Gruppenaktivitäten, nach dem Ende der Sommerferien wieder beginnen können. Unsere Senioren sind von den Einschränkungen schon betroffen. Da man den ÖPNV meiden soll, weil die Ansteckungsgefahr dort hoch ist, ist ihr Bewegungsradius eingeschränkt und es fehlt vor allem bei Alleinstehenden die Ansprache. Im Moment ist vor allem noch Geduld gefragt. Aber ich glaube, wenn die Impfungen voran- und die Fallzahlen zurückgehen, wird alles wieder so sein wie früher. Wir freuen uns doch alle jetzt schon wieder auf ein normales Leben. Schließlich haben wir erfahren, wie das ist, wenn auf einmal nix mehr ist.“

Manuel Kahl, Vorsitzender Theaterensemble Wildfang: „Alle beteiligten Personen haben ihre Bereitschaft geäußert, wieder dabei sein zu wollen. Obwohl wir intern unser neues Stück ‚Toc Toc’ bereits dreimal verschieben mussten, war das bei unseren Ehrenamtlichen nie ein Problem. Jede einzelne Person hat direkt ihre Bereitschaft zugesichert, was uns als Verein sehr freut. Die tiefe Verbundenheit zu Wildfang ist immer zu spüren. Ich bekomme wöchentlich Nachrichten von Mitgliedern, die einfach mal fragen, wie es so geht und wie die Lage für Wildfang aussieht. Man spürt, dass es jedem in den Fingern juckt, wieder loslegen zu können.

Natürlich versucht man, einen anderen Ausgleich zu schaffen. Der eine macht nun mehr Sport, der andere hat das Puzzeln oder Lesen für sich entdeckt oder lernt eine neue Sprache. Uns alle verbindet aber nach wie vor die Lust am Theater und der Bühne. Das Zusammensein insgesamt fehlt uns allen sehr. Natürlich auch das Spielen, die Gespräche und die lustigen Anekdoten. Bei Wildfang geht es viel aber auch um Geselligkeit und Freundschaft. Viele von uns sind über Wildfang hinaus eng befreundet. Da leidet sowohl das Theatergefüge als auch private Freundschaften sehr. Facetime, Skype, Zoom und Co. sind ganz nette Abwechslungen, sie können aber den persönlichen Kontakt nicht ersetzen. Wir machen uns derzeit keine Sorgen darüber, unser Publikum oder Mitglieder zu verlieren. Ich spüre hier in persönlichen Gesprächen die Verbundenheit zum Theaterverein und auch die Motivation, uns schnellstmöglich wieder besuchen zu wollen. Wir setzen deshalb alles daran, unsere Theateraufführungen für alle sicher zu gestalten.“

Jutta Kocher, Vorsitzende Reiterverein: „Sobald es erlaubt ist, werden wir sofort mit dem Voltigier-Training anfangen. Unser großes Reitturnier im Mai werden wir leider auch in diesem Jahr nicht veranstalten können, denn die Hygienevorschriften sind für uns schwer durchführbar. Die Vorstandschaft wird auf alle Fälle in gewohnter Weise ihr Amt fortführen. Bisher konnten wir noch keine Generalversammlung durchführen. Aber ich habe auch noch keinen Rücktritt von einem Amt mitgeteilt bekommen. Um Veranstaltungen durchführen zu können, brauchen wir natürlich viele ehrenamtliche Helfer und da bin ich mir nicht so sicher, ob wir wieder alle motivieren können. Ich denke, die Reiter haben sich keine neuen Hobbys gesucht. Durch ihr Pferd konnten und mussten sie alle in den Stall und hatten auch den Kontakt zu anderen Reitern, wenn auch mit Abstand. Wir konnten auf unserer Reitanlage sogar Arbeitsdienste durchführen und uns sehen – natürlich alles mit großem Abstand. Die Außenhöfe waren da mehr betroffen. Sie mussten einen Plan erstellen, wer wann kommt und wie lange er sein Pferd bewegen darf. Wenn es bei uns wieder ein einigermaßen normales Vereinsleben geben wird, glaube ich schon, dass die Eppelheimer uns treu bleiben und gerne unsere Veranstaltungen besuchen werden, wenn diese unter normalen Bedingungen stattfinden können. Ich hoffe, dass wir noch genügend Mitglieder animieren können, um eine Veranstaltung durchzuführen, sonst wird es schwierig.“

Jens Schneider, Sitzungspräsident Eppelheimer Carneval Club: „Bei uns soll nach dem Lockdown keine unserer Veranstaltungen wegfallen. Im Gegenteil: Wir waren mit dem ECC in den letzten Jahren schon im Aufwind und wir werden auch weiterhin nach neuen Aktivitäten und Angeboten suchen, sobald es die Umstände wieder zulassen. Die Möglichkeiten, die sich uns online geboten haben, werden wir in Zukunft als Ergänzung im Hinterkopf behalten, um eventuell zusätzlichen Austausch für Mitglieder oder zusätzliche Kapazitäten zum Zuschauen bei unseren Veranstaltungen zu schaffen. Unser Hobby, unser Brauchtum, unsere Leidenschaft spielt sich zwischen Menschen ab, da ist auf Dauer digital keine gleichwertige Alternative. Bis jetzt haben wir für unsere digitalen Überbrückungsveranstaltungen aber sehr viel positives Feedback bekommen. Sowohl Mitglieder als auch Publikum und Förderer wussten es sehr zu schätzen, dass wir neue Online-Angebote geschaffen haben. Der Vorstand steht nach wie vor voll hinter den Zielen des Vereins. Daran hat sich nichts geändert. Wir haben uns regelmäßig virtuell getroffen und überlegt, was wir tun können. Ein Abwenden war nicht zu spüren. Was unsere Mitglieder angeht, sind wir der Überzeugung, dass die eingefleischten Fastnachter ihre Freizeitbeschäftigung lieben und uns treu bleiben werden, wenn die Pandemie vorbei ist. Insofern sind wir zuversichtlich, dass Zusammenhalt und Bindung auch nach Corona noch da sein und wir eher gestärkt aus der Krise hervorgehen werden. Gerade in den letzten Wochen haben die meisten gespürt, dass sie den Verein, die Gemeinschaft und die Erlebnisse und Tätigkeiten vermissen. Darauf bauen wir. Je länger die Beschränkungen andauern, desto mehr Mitglieder merken, was ihnen fehlt.

Elisabeth Klett, Obfrau evangelischer Kirchenchor: „Wir hoffen sehr, dass wir nach Corona wieder unsere Chorproben in gewohnter Form fortsetzen können. Wir denken, dass im Chor weiterhin genügend Menschen mitsingen und sich mitengagieren wollen bei unseren Auftritten, Festen und Ausflügen. In den Gesprächen, die wir derzeit öfter führen, um in Kontakt zu bleiben, kommt die Sehnsucht nach solchen Dingen ganz deutlich rüber. Wir im Vorstand versuchen, über Whatsapp-Gruppe und Rundbriefe mit unseren Chormitgliedern in Kontakt zu bleiben. Unser Dirigent ruft regelmäßig Mitglieder an, die digital noch nicht so weit und auf herkömmlichem Wege besser zu erreichen sind. Unseren Mitgliedern fehlt der Chor mit seinen Singstunden, aber auch mit seiner sozialen Komponente, wie eben gemeinsamen Aktivitäten füreinander und für die Gemeinde zu organisieren. Das gehört zum Selbstverständnis unseres Kirchenchores. Daher ist es für viele schwer zu akzeptieren, dass derzeit so gar nichts stattfinden kann. Gerade die wöchentliche Singstunde und das gesellige Beisammensein vor oder nach der Probe, ist für viele aus unserem Chor ein Highlight in der Woche und es schmerzt, dass so etwas zurzeit einfach wegbricht. Wir denken, dass unsere Sängerinnen und Sänger nur darauf warten, dass wir uns wieder treffen können zum Singen und auch zum anschließenden gemeinsamen Essen. Wir machen uns keine Sorgen, dass wir nach Corona ohne Leute dastehen. Wir vertrauen darauf, dass sich die Lust am Singen und am gemeinsamen Chorerlebnis auch nach dem aktuellen Lockdown bei allen einstellt.“

Karin Wiegand, zweite Vorsitzende Eissportclub Eisbären Eppelheim: „Bisher haben wir immer noch geschlossen. Unsere Vorstandschaft ist nach wie vor aktiv und wir haben lange gewartet und oft debattiert, ob wir das Eis noch halten sollen oder nicht. So wie es aussieht, werden wir das Eis abtauen und unsere Eislaufsaison als abgeschlossen ansehen müssen. Denn bis zu unserem Saisonende im April hätten wir vermutlich aufgrund der Verordnungen die Laufschule oder den öffentlichen Lauf gar nicht anbieten können. Ehrenamtliche für den Verein stehen immer parat, zum Beispiel fürs Eishockeytraining. Aber wir werden wohl in dieser Saison nichts mehr machen können. Unsere Jugend macht jetzt online Training und laut Jugendleitung sind sie mit sehr viel Spaß dabei. Natürlich würden sie lieber mit ihren Kameraden aufs Eis gehen oder wenigstens mit ihnen Trockentraining im Freien machen. Wir denken, dass die Kinder mehr unter der Situation leiden als die Erwachsenen, weil sie ihre Freunde nicht treffen können. Dass es schwer werden wird, das Vereinsleben nach dem Lockdown zu beleben, glauben wir nicht. Im Prinzip stehen wir alle, nicht nur die Vereinsmitglieder vom ECE, in den Startlöchern und freuen uns auf die neue Saison und das gesellschaftliche Leben.“ Bilder: Geschwill