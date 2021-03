Eppelheim. In Eppelheim wird auch in diesem Jahr der Weltgebetstag (WGT) ökumenisch gefeiert. Das Vorbereitungsteam lädt die Besucher zum Corona-konformen Kurzgottesdienst am Freitag, 5. März, um 19 Uhr in die evangelische Pauluskirche ein.

In diesem Jahr wird für diejenigen, die wegen Corona nicht zum Gottesdienst kommen können (beispielsweise wegen Gesundheitsbedenken), eine WGT-Tasche zum Mitnehmen angeboten. Darin sind der Gottesdienstplan mit der Postkarte des Motives sowie Gaben enthalten, damit man den Weltgebetstag auch Zuhause feiern kann.

Telefonisch melden

Das ökumenische Team lädt außerdem wieder interessierte Frauen und Männer ein, bei der Vorbereitung zum Weltgebetstag mitzumachen. Wer Interesse hat, meldet sich bei Elisabeth Klett von der evangelischen Kirchengemeinde. Sie ist telefonisch erreichbar unter den Nummern 0160/8 52 63 60 oder 06221/1 87 03 23 oder per E-Mail: lis.klett@ web.de zg

Info: Wer WGT-Tasche zum Mitnehmen haben möchte, meldet sich telefonisch ebenfalls bei Elisabeth Klett oder bei Helga Hönig von der katholischen Kirchengemeinde unter der Nummer 06221/76 53 22.