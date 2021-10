Eppelheim. Gute Nachrichten für alle, die bisher noch keinen Termin für eine Corona-Impfung vereinbaren konnten: Am Sonntag, 10. Oktober, bietet ein mobiles Impfteam des Rhein-Neckar-Kreises von 10 bis 16 Uhr in Eppelheim eine Vor-Ort-Aktion an. Im Foyer der Rudolf-Wild-Halle kann man sich somit seine Erst- oder Zweitimpfung und auch die dritte Auffrischungsimpfung abholen. Geimpft wird Moderna, Biontech und Johnson & Johnson. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1