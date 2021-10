Mörderische Karnevalisten

Eppelheim. Kommissar Palzki ermittelt in der Fasnachtszeit. Auf die Premieren-Lesung von Harald Schneiders neuestem Krimi dürfen sich alle Fans der skurrilen Hauptfigur Kommissar Palzki freuen. Der Autor stellt am Donnerstag, 25. November, um 19 Uhr sein aktuelles Werk „Ordentlich gemordet“ in der Stadtbibliothek Eppelheim vor. Es ist Band 21 in dieser erfolgreichen Reihe, der am 11. November erscheint.

Und darum geht es: Kommissar Palzkis Chef, Klaus P. Diefenbach, will unbedingt den Goldenen Ankerorden, die höchste Auszeichnung der Ludwigshafener Karnevalsvereine, verliehen bekommen. Die beiden besuchen mehrere Karnevalsveranstaltungen, bei der es jedes Mal zu einem mysteriösen Todesfall kommt. Palzki kann zunächst keinerlei Verbindungen zwischen den Taten erkennen, außer dass es sich bei den Opfern um wichtige Repräsentanten der Veranstalter handelt. Doch dann kommt Palzki einem perfiden Verbrecher auf die Spur, der nur ein einziges Ziel verfolgt.

Bald ein ordentlicher Autor

Der Autor Harald Schneider bekommt im nächsten Jahr den Orden „Pälzer Krischer“. Der Karnevalsorden wird durch den ältesten Ludwigshafener Karnevalsverein, die „Rheinschanze“, jedes Jahr an Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Kultur oder Sport verliehen.

Karten im Vorverkauf zum Preis von 7 Euro (ermäßigt 5 Euro) gibt es ab Dienstag, 2. November, bei der Stadtbibliothek Eppelheim, Telefon 06221/76 62 90, oder im Eppelheimer Buchladen, Scheffelstraße 14, Telefon 06221/76 63 07. An der Abendkasse kosten die Tickets 9 Euro (ermäßigt 7 Euro). zg

