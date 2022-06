Motorrollerfahrer stößt Fahrerradfahrer um und verletzt ihn leicht

Eppelheim. Ein 61-jähriger Radfahrer ist am Donnerstagnachmittag gegen 16.30 Uhr von einem Motorrollerfahrer umgestoßen worden. Der 61-Jährige war entlang der Leonie-Wild-Straße in Richtung Eppelheim unterwegs, als ein Unbekannter auf Höhe des Pferdehofes bereits mit seinem Motorroller auf dem Fahrradweg stand und dort mit seinem Mobiltelefon hantierte. Der Radfahrer hielt laut Angaben der Polizei an und wies den Motorrollerfahrer daraufhin, dass er "nichts auf dem Radweg zu suchen hat". Unvermittelt beleidigte der Rollerfahrer daraufhin den Radfahrer mit vulgären Ausdrücken.

Nachdem der Radfahrer den Täter und seinen Motorroller fotografiert hatte, forderte der Rollerfahrer den Radfahrer auf, die Bilder sofort zu löschen. Bevor der Radfahrer weiterfahren konnte, wurde er zu Boden gestoßen. Der Rollerfahrer entriss ihm das Mobiltelefon und warf es zu Boden. Der 61-jährige Radfahrer wurde leicht verletzt und nahm später selbstständig medizinische Hilfe in Anspruch.

Der Motorrollerfahrer fuhr mit einem dunklen Motorroller. Das Versicherungskennzeichen konnte abgelesen werden. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Er war circa 1,75 Meter groß, 30 bis 40 Jahre alt, hatte eine kräftige Statur, eine Glatze sowie einen Stiernacken und war sonnengebräunt. Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen erfolgt gegen den noch unbekannten Täter Vorlage einer Strafanzeige unter anderem wegen Beleidigung, Körperverletzung und Sachbeschädigung.