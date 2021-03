Eppelheim. Wer zum Friseur, ins Restaurant, zum Gottesdienst oder zum Vereinssport geht, kennt das Prozedere: Erst muss zur Rückverfolgung bei Corona-Verdachtsfällen ein Kontaktformular ausgefüllt werden. Der Vorgang ist lästig, aber notwendig und wird noch eine Weile zum Pflichtprogramm gehören.

AdUnit urban-intext1

Die P3 Group aus Stuttgart hat jetzt für Kommunen eine spezielle App entwickelt, die kostenfrei allen Nutzern die schnelle und digitale Erfassung von Kontaktdaten ermöglicht. Über den E-Mail-Verteiler der Metropolregion Rhein-Neckar fand das neue App-Angebot seinen Weg in die Rathäuser der Region. Bürgermeisterin Patricia Rebmann war sofort begeistert und handelte schnell.

Stolz und glücklich

„Ich bin stolz, dass Eppelheim dabei ist und glücklich, dass wir diese App kostenfrei zur Verfügung gestellt bekommen und anbieten können. Damit können wir unseren Bürgern, Geschäften, Lokalen und Vereinen die hoffentlich baldige Öffnung ohne große Bürokratie ermöglichen“, erklärte sie bei einem Pressegespräch.

Die Stadt gehört zu den ersten fünf Kommunen bundesweit, bei der die Registrierung per App bereits genutzt wird. Sie ersetzt für den Nutzer das händische Ausfüllen der Corona-Kontaktlisten. Um Identität zu schaffen, bekam die App in Eppelheim den Dialektzusatz „Isch waa do“ (Ich war da).

AdUnit urban-intext2

Die Überprüfung auf Machbarkeit und die Einführung der App übernahm Dennis Geschwill von der Stabsstelle Wirtschaftsförderung. Rund 70 Gewerbebetriebe wurden von ihm angeschrieben. Auch Vereine wurden über die neue Kontaktdatenerfassung informiert. „Die Rückmeldungen von den Unternehmen waren allesamt positiv und Bürger, die sich die App bereits aufs Smartphone geladen haben, fanden diesen Service eine super Sache“, berichtete er.

Wer als Verein, Kirche oder Unternehmen die App zur Erfassung von Kontaktdaten nutzen möchte, muss lediglich gut sichtbar einen QR-Code auslegen. Die Stadtverwaltung liefert dazu alles Notwendige. Die Handhabung für die Nutzer ist dann einfach. „Man braucht nur auf seinem Smartphone die App öffnen, den QR-Code scannen und den Button Check-in drücken. Sobald man das jeweilige Geschäft oder Restaurant wieder verlässt, geht man auf die App und drückt den Button Check-out. Wer beispielsweise ein Restaurant mit einer Person besucht, die die App nicht hat, kann die Person bei sich als Gast eintragen und deren Daten in den vorgesehenen Feldern eingetragen“, erklärt Dennis Geschwill.

Datenschutz gewährleistet

AdUnit urban-intext3

Die Eppelheimer „Isch waa do“-App funktioniert auch in anderen Kommunen, die dieses QR-Code-System nutzen. Die App-Daten werden zentral auf einem Server in Frankfurt gespeichert, der den europäischen Datenschutzrichtlinien unterliegt. Die Kontaktdaten werden automatisch nach vier Wochen gelöscht. Sollte ein positiver Corona-Fall auftreten, können die zuständigen Behörden auf die Daten zugreifen. Auf einen Blick lässt sich feststellen, wer zur gleichen Zeit im jeweiligen Geschäft oder Lokal war und als Kontaktperson in Frage kommt.

AdUnit urban-intext4

Die Idee zu der App hatten die Projektentwickler Peter Liepolt und Robert Rendl von der P3 Group bei einem gemeinsamen Restaurantbesuch. Die beiden Lampertheimer waren das händische Ausfüllen von Kontaktformularen leid, zumal dabei der Datenschutz nicht immer gewährleistet ist. „Das muss man doch besser machen können“, meinten sie und suchten nach einer digitalen Lösung für eine schnelle Datendokumentation, die Stifte und Zettelwirtschaft ersetzt, einfach in der Handhabung ist, den Arbeits- und Verwaltungsaufwand reduziert, einen verbesserten Datenschutz bietet und ohne Corona-Übertragungsgefahr kontaktlos nutzbar ist.

Die Entwicklung der App übernahm mit der P3 Group eine international tätige Unternehmensberatungs- und Software-Entwicklungsgesellschaft mit Sitz in Stuttgart, bei der Liepolt und Rendl in führenden Positionen tätig sind. Neben gastronomischen Betrieben und Dienstleistungsunternehmen ist die Nutzung überall dort möglich, „wo viele Menschen verweilen“, erklären Peter Liepolt und Robert Rendl, die mit der Kontaktdaten-App einen wichtigen Beitrag zur Bewältigung der gesellschaftlichen Herausforderungen in der Corona-Krise leisten wollen.

Fünf Kommunen in der Region

Bei aktuell fünf Kommunen in der Metropolregion wurde die App schon realisiert und eingeführt. Bundesweit haben zwei Dutzend Kommunen ihr Interesse an der neuen App bekundet. Die App „Isch waa do“ kann ab sofort auf alle IOS- und Android-Geräte geladen werden. Eine Kurzanleitung zur Installation und Bedienung findet man unter www.eppelheim.de.