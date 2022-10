Negative Folgen reduzieren

Eppelheim. Der Gemeinderat diskutierte in seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause den Vorschlag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zur Aufstellung eines Hitzeaktionsplans. Isabel Moreira da Silva plädierte für einen „Maßnahmenplan Hitzemanagement“ der Stadt bis zum Frühjahr. Zur Finanzierung könne man auf Fördergeld aus Bundes- oder Landesprogrammen zurückgreifen. Manche Maßnahmen ließen sich schnell umsetzen, andere schrittweise nach Priorität.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bernd Binsch (Eppelheimer Liste) tat sich schwer mit der Fülle der Forderungen. Um Fördermittel zu generieren, müsse man nicht unbedingt einen Hitzeaktionsplan beschließen.

Jürgen Geschwill (SPD) sah in einem Hitzeaktionsplan „in der heutigen Zeit ein wichtiges Instrument, um die negativen Folgen und die Gefahren des Klimawandels für Mensch und Natur zu reduzieren und bestenfalls zu neutralisieren“. Blinder Aktionismus bringe aber nichts, forderte er, die erarbeiteten Maßnahmen genau zu definieren und auf eine Kosten-Nutzen-Analyse zu untersuchen. Es blieb nur die Frage, wer das leisten soll. Benedikt Seelbach, Klima- und Umweltbeauftragter der Stadt Eppelheim, könne nicht noch mehr schultern, erklärte Bürgermeisterin Patricia Rebmann und wollte für den Beschlussvorschlag den Zusatz „im Rahmen des personell Leistbaren“.

Mehr zum Thema Gemeinderat Höhe der Kosten für Planung moniert Mehr erfahren Gemeinderat Eppelheimer Kriminalstatistik wird vorgestellt Mehr erfahren Verleihung Eppelheim: Stadträtin Renate Schmidt erhält Bundesverdienstkreuz Mehr erfahren

Trudbert Orth (CDU/FDP) sah den Antrag „zwar in die richtige Richtung, aber der Zeit weit voraus“. Es brauche eine konzertierte Aktion und ein Gesamtkonzept: „Mit Schlagworten allein gibt es keine Problemlösung.“ Eine einseitige, nicht sachgerechte Aufstellung lehne seine Fraktion ab.

Renate Schmidt (SPD) wollte „erste Schritte machen“. „Wichtige Sachen umsetzen, dann kommen wir auch zum Erfolg“, meinte Horst Fießer (CDU/FDP). Sein Fraktionskollege Linus Wiegand schimpfte über den „an den Haaren herbeigezogenen Antrag“. Für Bernd Binsch (Eppelheimer Liste) war es wichtig, „dass keine Luftschlösser versprochen werden“. Sonst werde man wieder über neue Stellen reden müssen.

Flächen im Stadtpark entsiegeln

Der Antrag der Grünen, von der Verwaltung einen Hitzeaktionsplan „als reine Diskussionsgrundlage“ erarbeiten zu lassen, wurde mehrheitlich angenommen. Vier Neinstimmen und zwei Enthaltungen kamen von der CDU/FDP-Fraktion und von der Eppelheimer Liste.

Kirsten Hübner-Andelfinger vom Amt für Stadtentwicklung und Immobilienmanagement stellte eine erste dem Klimaschutz dienende Maßnahme vor. Zur Aufwertung des Stadtparks und um den Besuchern im Sommer mehr Schatten zur Verfügung stellen zu können, möchte die Verwaltung nicht benötigte Flächen entsiegeln.

Dort sollen unterschiedliche Bäume gepflanzt werden. Ein Bereich zum Chillen soll Menschen, die abseits der Freispielfläche Ruhe suchen, eine Möglichkeit der Entspannung bieten. Es werden Liegebänke aufgestellt. In die Nähe des Spielschiffs soll eine weitere Schaukel hin. Die Kosten für diese Umbaumaßnahme belaufen sich auf rund 12 000 Euro. Die Arbeiten übernimmt der Bauhof.

Jürgen Geschwill (SPD) regte an, in den Rasen an der Südseite ebenfalls Bäume zu pflanzen, damit sich die Fläche nicht so stark aufheizt. Trudbert Orth (CDU/FDP) ging den Antrag der Verwaltung „vollumfänglich mit“. Gerade bei öffentlichen Plätzen „sollten wir die Entsieglung voranbringen“. Fraktionskollege Linus Wiegand verwies darauf, dass es ursprünglich den Plan für eine „parkähnliche Anlage“ gegeben habe. Das sei aber damals aus Kostengründen von den Grünen abgelehnt worden. Das brachte Fraktionssprecherin Christa Balling-Gündling gegen ihn auf. Eine solche Unterstellung sei eine Frechheit: „Wir haben um jeden Baum gekämpft.“

Hubertus Mauss (Grüne) begrüßte die „ökologische und gestalterische Aufwertung des Stadtparks“. Die Anlage habe größte Defizite: „Nutzer werden im Hochsommer regelrecht gebraten.“ Schon damals hätte man das Geld für das Sonnensegel besser in die Pflanzung von großkronigen Bäumen investiert. Bei der Pflanzung der neuen Bäume müsse unbedingt die nötige Sorgfalt bei der Vorbereitung der Baumgruben gewährleistet werden, meinte der Baumexperte: „Nur dann können die Bäume durch entsprechend gutes Wachstum in Zukunft die erhoffte Wirkung mit viel Schatten und Kühlung möglichst bald erfüllen.“ Mauss bot an, die Verwaltung bei der Auswahl und Anordnung der Bäume gerne zu unterstützen. Der Beschlussvorschlag für die Teilentsiegelung und Umgestaltung von Flächen im Stadtpark wurde einstimmig angenommen.