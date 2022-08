Neue Ballwand erfreut den TC Eppelheim

Eppelheim. Auf dem Vereinsgelände des Eppelheimer Tennisclubs (ETC) hat sich sichtbar was getan: Direkt neben dem Haupteingang an der Peter-Böhm-Straße wurde aus einer einstigen Schmuddelecke eine Vorzeigeanlage. Der ETC hat kräftig in seine Vereinszukunft investiert. Es wurde eine neue Ballwand angeschafft, zwei multifunktionale Kleinfeldplätze angelegt und sechs Sandplätze saniert.

Beim Sommerfest auf der Clubanlage freute sich Vorsitzender Stefan Bitenc zusammen mit Frank Müller, Jana Mader, Alina Zito und Jugendwartin Charlotte Braun die Neuerungen vorstellen zu können und die Ballwand samt Kleinspielfelder im Beisein vieler Mitglieder und Gäste feierlich einzuweihen. Die Investitionen kommen seiner Meinung nach vor allem dem Nachwuchs zugute: „Unsere Tenniskinder sind die Mitglieder von morgen“, hob Bitenc hervor. Damit sie auf der Clubanlage altersgerechte sportliche Betätigung finden, wie in der Ballschule, und von klein auf an den Tennissport herangeführt werden können, sei es notwendig gewesen, neue Möglichkeiten zu schaffen.

Von Grund auf neu angelegt

Die alte Ballwand sei marode gewesen und die optisch wenig ansprechenden Container, die auf dem Areal als Lager genutzt wurden, habe man entfernt und die gesamte Fläche so neu angelegt. Die neue Ballwand samt Vorplatz haben 40 500 Euro gekostet. Die Stadt gab 3700 Euro, der Badische Sportbund Nord 4500 Euro dazu. Die beiden Kleinfeldplätze, die aufgrund ihres Belags ganzjährig genutzt werden können, kosteten 40 000 Euro. Auch diese Maßnahme wurde von der Stadt mit 6000 und vom Sportbund mit 7200 Euro bezuschusst. Für die Anschaffung von Ballfangnetzen und zusätzlichem Equipment für die beiden multifunktionalen Kleinfeldplätze rechnete der Vorsitzende mit weiteren Ausgaben von 15 000 Euro.

Viel Geld verschlang die Sanierung der Sandplätze eins bis sechs, die mit rund 138 000 Euro zu Buche schlug. Auch hier unterstützten die Stadt mit 26 725 und der Sportbund mit 31070 Euro. Glücklicherweise konnte der ETC durch Spenden in Höhe von 27 000 Euro seine Ausgaben bei den Sanierungsmaßnahmen ein Stück weit verringern. Aber letztlich bleiben Kosten von gut 120 000 Euro am Club hängen.

Mit den Maßnahmen habe man dem anhaltenden Mitgliederboom im Tennisclub Rechnung getragen, so der Vorsitzende. Die Mitgliederzahl sei von 350 auf 500 angestiegen. Im Verein trainieren gut 150 Kinder und Jugendliche. Erfreulich sei, dass momentan viele Kinder ab einem Alter von vier Jahren mit Tennis anfangen. „Wir hätten sehr gerne auf unserem Vereinsgelände noch einen Raum für unsere Jugend“, so Bitenc. Das gehe aber nur mit weiteren Spenden. sge