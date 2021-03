Eppelheim. „Es war gut und wichtig, dass wir als Eppelheimer Grüne die Pläne der Edeka Südwest und des Projektentwicklers Immo Real Estate in die Öffentlichkeit gebracht haben. Das ist ein Beitrag zur Bürgerbeteiligung“, sagt Isabel Moreira da Silva, die Stadträtin und Sprecherin des Ortsverbandes, bei einer Online-Infoveranstaltung der Partei. Knapp 40 Bürger nutzten die Gelegenheit, um sich über das Projekt zu informieren und sich eine Meinung zu bilden, heißt es in einer Pressemitteilung. Fraktionssprecherin Christa Balling-Gündling und die Stadträte Martin Gramm und Nika Weiss erläuterten die Argumente gegen das Einkaufszentrum.

„Das Einzelhandelsgutachten macht klar, dass wir kein großes Einkaufszentrum in Eppelheim brauchen“, findet Christa Balling-Gündling. Sie hält fest: „Sollte Edeka als Mieter der bisherigen Gewerbefläche wegfallen, gäbe es andere, die als Betreiber in Frage kommen.“ Darüber hinaus sei, so Balling-Gündling, die Erreichbarkeit für Fußgänger und Radfahrer nicht gegeben. „Gerade ältere oder mobilitätseingeschränkte Bürger kämen nicht mehr selbst zum Einkaufen und alle, die nicht mit dem Auto hinfahren, müssten große Umwege in Kauf nehmen, da der direkte Weg nicht im Besitz der Stadt ist“, meinte die Fraktionssprecherin.

Schadet auch dem Wochenmarkt

Martin Gramm gab zu bedenken, dass die möglicherweise gewonnenen Arbeitsplätze in anderen Geschäften, vor allem im Zentrum, wegfallen würden. „Das geplante Einkaufszentrum ist Gift für unser Zentrum und die Geschäfte in der Stadtmitte, auch für unseren Wochenmarkt.“ Außerdem wäre eine mögliche Verlängerung der Citybuslinie bis kurz vor das PHV mit höheren Kosten oder gravierenden Qualitätseinschränkungen verbunden, so Gramms Einschätzung.

„Die Ackerfläche, auf der das Einkaufszentrum gebaut werden soll, spielt eine zentrale Rolle für die Luftqualität und das Stadtklima“, argumentiert Nika Weiss mit Hilfe des Heidelberger Stadtklimagutachtens. „Eine Bebauung würde diese wertvolle Frischluftschneise zerstören. Alle in die Diskussion gebrachten ökologischen Ausgleichsmaßnahmen wie eine Dachbegrünung sind im Vergleich zum Schaden, der angerichtet werden würde, lächerlich.“ Außerdem würde das Einkaufszentrum wertvolle Ackerflächen für die Landwirte zubetonieren und für zusätzlichen Verkehr sorgen: „Die meisten Eppelheimer könnten nur noch mit dem Auto einkaufen fahren.“

Fraktionssprecherin Christa Balling-Gündling kritisierte Bürgermeisterin Patricia Rebmann, die mit einer Bürgerbeteiligung warten wolle, bis der Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan verabschiedet sei: „Die Bevölkerung hat jetzt das Recht zu erfahren, welche Pläne die Bürgermeisterin gemeinsam mit den Fraktionen der SPD und der CDU/FDP verfolgt.“

Stadtrat Marc Böhmann fasste den Lösungsvorschlag der Grünen so zusammen: „Wir möchten den bisherigen Einkaufsmarkt erhalten. Aufgabe der Stadt muss sein, schon jetzt mögliche andere Betreiber anzufragen, damit die Bürger im Süden auf jeden Fall einen gut erreichbaren Nahversorgungsmarkt haben, sollte Edeka den bisherigen Markt aufgeben. Wir brauchen einen sofortigen Planungsstopp und fordern von der Bürgermeisterin, den Tagesordnungspunkt am 22. März zurückzuziehen und stattdessen Transparenz zu schaffen. Alle Fakten müssen auf den Tisch!“ zg