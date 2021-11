Eine mit 16 Punkten ziemlich umfangreiche Tagesordnung erwartet den Gemeinderat in seiner nächsten öffentlichen Sitzung am Montag, 22. November, um 19 Uhr in der Rudolf-Wild-Halle. Los geht es mit einer Einwohnerfragestunde. Außerdem auf der Agenda steht das Entwicklungskonzept Zukunftsstandort Gewerbegebiet Nord. Hier wird der Rat vom Zwischenstandsbericht Grundlagenerhebung Kenntnis

...