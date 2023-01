Neujahrskonzert in Eppelheim mit dem Johann-Strauß-Orchester

Eppelheim. Pünktlich zum neuen Jahr gab das Johann-Strauß-Orchester Frankfurt sein Debüt in der Rudolf-Wild-Halle Eppelheim und begeisterte das Publikum auf ganzer Ebene. Das Repertoire reichte von polka- und walzerartigen Klängen bis zu den bekanntesten Musical- stücken des 20. Jahrhundert.

Das Orchester unter der Leitung von Witolf Werner besteht seit 1986 und setzt sich aus verschiedensten Musikern der Opernhäuser Frankfurt, Wiesbaden, Mainz und Darmstadt zusammen. Es gilt als „Spezialist der leichten Muse“, und hatte neben zahlreichen Konzertreisen im Ausland zudem namhafte Solisten wie Udo Jürgens zu verzeichnen. Dass das Publikum eine gute Zeit erwartete, bestätigte auch der Dirigent Witolf Werner in seiner Begrüßungsrede, in der er den einen und den anderen Witz riss. Unter anderem betitelte er es als sportliche Note, das heimische Sofa zu verlassen und dem Abend den Klängen des Orchesters zu lauschen.

Herausragende Solisten: Jennifer Zein und Han-Bo Jeon bei ihrem Duett. © siehe Bildtext

Für ihn sei die Musik „Balsam für die Seele“. Und es war die einzig richtige Entscheidung, eine gewisse Zeit des Tages mit Musik zu verbringen. Das Anfangsstück war die Ouvertüre der Operette „Banditenstreiche“ von Franz von Suppé und war richtungsweisend für den ganzen Abend: Mit den mitreißenden Klängen war der Grundstein für ein erfolgreiches Konzert gelegt. Der Abend war in zwei Teile aufgeteilt: Der erste Teil war mit klassischen Operetten der ganzen Musikszene geschmückt, der zweite Teil wurde etwas moderner mit den bekanntesten Musicalstücken.

Ein Aspekt, der den Abend noch besonderer machte, waren die zwei Solisten, die das Publikum regelrecht verzauberten. Mit Han-Bo Jeon (Tenor) und Jennifer Zein (Sopran) traten zwei erfahrene Musiker auf, die das Neujahrkonzert abwechslungsreich gestalteten. Han-Bo Joen gab Operetten wie „Märchentraum der Liebe“ und „Du bist meine Sonne“ zum Besten. Ursprünglich stammt der Tenor aus Südkorea und ist momentan an der Oper Nürnberg engagiert. Jennifer Zein ist schon auf internationalen Bühnen heimisch gewesen. Sie gab Konzerte in Hawaii und Österreich, und war in Konzerten wie in Ägypten und China involviert. Die Sopranistin verzauberte an diesem Abend mit Stücken wie „Ich schenk mein Herz nur dem allein“. Zudem schenkten die Sänger dem Publikum zwei Duette – einmal aus der Paganini-Oper mit „Einmal möcht’ ich was Närrisches tun“ und aus dem Musical „Das Phantom der Oper“ mit dem Stück „All I ask of you“.

Johann-Strauß-Orchester in Eppelheim: Spaß beim Zuhören

Das Publikum war verzückt von diesem Abend. Eine Zuschauerin, die das neue Jahr mit Musik beginnen wollte, war regelrecht begeistert. „Es macht Spaß zuzuhören“, sagte Hilda Stein, die an diesem Abend mit ihrem Mann das Neujahrskonzert besuchte: „Wir sind nur durch Zufall auf dieses Konzert gestoßen und sind sehr froh darüber.“

Der Höhepunkt des Abends war das letzte Stück vom Namensgeber des Orchesters: Der weltbekannte Radetzky-Marsch von Johann Strauß brachte die „Eppler“ Rudolf-Wild-Halle zum Beben. Und dabei kam optisch hinzu, dass die virtuosen Musiker beim letzten Stück – passend zum Neuen Jahr – Partyhüte und Partybrillen trugen.