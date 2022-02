Noch immer beschränkt

Eppelheim. Aufgrund der aktuellen Corona-Lage reduziert die Stadtverwaltung Eppelheim nach wie vor den Betrieb und ist für den Publikumsverkehr geschlossen. Termine sind nur noch nach vorheriger Vereinbarung mit den Sachbearbeitern möglich. Bürger erreichen das Bürgeramt per Online-Terminbuchung, per Telefon unter 06221/79 41 20 oder per Mail buergeramt@eppelheim.de.

Für alle zeitintensiven Angelegenheiten des Bürgeramts ist – wie bisher – eine Online-Terminbuchung auf der Homepage der Stadt Eppelheim erforderlich. Die Ansprechpartner haben ihre Büros im Rathaus. Alle anderen Leistungen des Bürgeramtes können auch weiterhin ohne vorherige Terminvereinbarung zu den üblichen Öffnungszeiten im Container beim Feuerwehrhaus erledigt werden.

2G in der Bibliothek

Beim Besuch der Stadtbibliothek und der dort stattfindenden Veranstaltungen gilt laut der aktuell gültigen Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg die 2G-Regel. Gäste müssen eine medizinische Maske tragen (auch während der Veranstaltung), sich im Eingangsbereich die Hände desinfizieren und als Erstes zur Theke kommen und sich registrieren.

Entsprechende Bescheinigungen oder Impfnachweise müssen die Besucher an der Theke in der Bibliothek vorzeigen. zg