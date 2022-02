Noch klein – aber umso eifriger

Eppelheim. Die deutsche Sprache in lockerer Atmosphäre lernen und dabei Spaß haben – wo könnte das besser gelingen, als in einem Sprachcafé? Das haben sich auch die Eppel-heimer gedacht, die sich Ende des vergangenen Jahres zusammenfanden, um ein Sprachcafé im neuen „Haus der Begegnung“ auf die Beine zu stellen. Ihnen gemeinsam ist die Lust an der Begegnung fremder Kulturen, heißt es in einer Mitteilung.

„Die Gruppe ist noch klein, dafür umso eifriger dabei“, freut sich Isabel Moreira da Silva, die für die Arbeitsgruppe Miteinander in Vielfalt und Respekt (AG Miteinander) den Start des Projekts koordiniert. Die Beherrschung der deutschen Sprache scheitere oftmals daran, dass Migranten wenig Gelegenheit zum Sprechen erhalten. „Ein Sprachcafé soll hier ein alternatives niederschwelliges Angebot bieten“, schreibt die AG in der Pressemitteilung. Ehrenamtliche unterstützen sie dabei, die Alltagssprache spielerisch anzuwenden. Positive Nebeneffekte hierbei: Man lernt die jeweils andere Kultur kennen und hat Spaß dabei.

Förderung möglich

Die AG Miteinander Die Arbeitsgruppe Miteinander ist aus dem städtischen Projekt „Integration durch bürgerschaftliches Engagement und Zivilgesellschaft“ entstanden. Sie besteht seit Oktober 2019 und setzt sich aus engagierten Bürgern verschiedener Nationalitäten zusammen, darunter Vertreter aus den unterschiedlichsten Lebensbereichen der Stadtgesellschaft. Aufgaben und Ziele der AG sind unter anderem die Stärkung der Stimme der Migranten in Eppelheim, die Förderung eines guten Miteinanders aller Menschen mit und ohne Migrationshintergrund und der Integration, Abbau gegenseitiger Barrieren und Vorurteile und Schaffung einer Beteiligungs- und Engagement-Kultur im Bereich Integration und Migration. Die AG unterstützt die Stadt Eppelheim als zivilgesellschaftliche Partnerin bei der Umsetzung des Bürgerprojekts „Haus der Begegnung“. Ansprechpartnerinnen sind Isabel Moreira da Silva und Martina Müller-Norouzi. zg

Nun wurde dem mittlerweile fünfköpfigen Sprachcafé-Team zusätzliche Starthilfe in Aussicht gestellt. Wie die Integrationsbeauftragte Nadine Bikowski mitteilte, fördere der Kreis das Projekt mit bis zu 3000 Euro. Die Voraussetzungen: Es müssen mindestens acht Teilnehmer sein, der Kurs muss von einem Ehrenamtlichen mit pädagogischer Erfahrung geleitet werden und die Angebote zweimal in der Woche stattfinden. „Das ist sehr ambitioniert und steht noch in den Sternen“, waren sich die Engagierten einig, denn gleich zu Beginn hat Corona ihre Arbeit kräftig ausgebremst. Sollte die Umsetzung der Vorgaben nicht gelingen, wollen sie erst einmal mit einem wöchentlichen Angebot in kleiner Runde beginnen, auch wenn sie dann auf das Fördergeld verzichten müssten. Wichtig sei, erst einmal klein anzufangen, so das gemeinsame Credo.

In einem virtuellen Treffen wurden derweil die Ziele abgesteckt. Hierzu gehört, weitere Engagierte zu gewinnen. „In einem zweiten Schritt gilt es dann, Veranstaltungspläne und Lerninhalte zu erarbeiten. Eine große Hilfe dürfte dabei sein, dass mittlerweile auch eine Ehrenamtliche mit langjähriger pädagogischer Erfahrung in der Vermittlung der deutschen Sprache mit von der Partie ist.“ Sofern Corona dem Team keinen Strich durch die Rechnung macht, soll das erste Sprachcafé im Frühjahr stattfinden.

Das Angebot richtet sich an alle, die ihre Deutschkenntnisse vertiefen möchten. Dabei spielt das Sprachniveau keine Rolle. Für die ehrenamtliche Arbeit ist pädagogische Erfahrung hilfreich, aber kein Muss. Wer sich dem Sprachcafé-Team anschließen, vorbeischauen oder daran teilnehmen möchte, kann sich bei der städtischen Integrationsbeauftragten Nadine Bikowski unter Telefon 06221/794126 oder per E-Mail an n.bikowksi@eppelheim.de melden. zg