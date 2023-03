„Nur mit Beteiligung der Bürger“

Eppelheim. „Wir sind unserem Ehrenbürger Dr. Hans-Peter Wild dankbar, dass er sich entschlossen hat, den Neubau der Sporthalle am Schulzentrum selbst in Angriff zu nehmen und der Stadt Eppelheim schlüsselfertig zu übergeben. Durch die möglichst schnelle und unkomplizierte Umsetzung des Baus sehen wir den Schul- und Vereinssport langfristig als gesichert an“, schreibt die Eppelheimer SPD in einer Stellungnahme.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Somit werde dem wichtigsten Anliegen der SPD, den Neubau der Halle schnellstmöglich zu realisieren, Rechnung getragen. Für die weitere Entwicklung am Schulzentrum sehe die Partie in den nächsten Jahren die Sicherstellung eines Verbrauchermarktes im Süden Eppelheims sowie geförderten Wohnraum als wichtige und notwendige Schritte an, heißt es weiter.

Dies könne jedoch nur, wie die SPD es in der Vergangenheit mehrfach gefordert habe, mit umfassender Bürgerbeteiligung geschehen. Bei konkreten Planungen werde die Fraktion im Gemeinderat die entsprechenden Anträge stellen, damit die Bürgerschaft rechtzeitig mit einbezogen wird, um gemeinsam den Bereich am Schulzentrum zukunftssicher weiterzuentwickeln. zg