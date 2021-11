Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte in Eppelheimer werden teurer

Eppelheim. Es sind keine Mieten, sondern Gebühren, die für die Benutzung der Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte der Stadt Eppelheim erhoben werden. Zum 1. Januar 2022 werden alle Unterkünfte etwas teurer. Für die Häuser in der Wasserturmstraße sowie in der Theodor-Körner-Straße 6, Wernher-von-Braun-Straße 13 und Rudolf-Diesel-Straße 15-17 erhöhen sich die Benutzungsgebühr und die Betriebskostenpauschale. Die letzte Satzungsänderung war vor zwei Jahren vom Gemeinderat beschlossen worden. Damals waren die beiden Unterkünfte in der Wernher-von-Braun-Straße 13 und in der Rudolf-Diesel-Straße 15-17 aber noch nicht endgültig abgerechnet und in die Kalkulation einbezogen gewesen. Jetzt hat die Verwaltung alle Gebäude, die als Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte genutzt werden, neu berechnet.

Die Benutzungsgebühren werden nicht pro Quadratmeter Wohnfläche erhoben. Für jedes Zimmer einer Unterkunft wurde die mögliche Belegungszahl ermittelt, Grundlage hierfür waren zehn Quadratmeter pro Person. Durch die neuen Gebühren rechnet die Stadt mit Mehreinnahmen von rund 107 000 Euro. Anika Wesch (SPD) stimmte dem Beschlussvorschlag zu. „Es wird teuer, und zwar richtig teuer“, kritisierte dagegen Isabel Moreira da Silva (Grüne) und sprach von „horrenden Steigerungen“. Trotz der angespannten Haushaltslage gehe es hier „um die Ärmsten und Schwächsten unserer Gesellschaft“. Um aus der „Spirale der Abhängigkeit von staatlicher Stelle“ zu kommen, sollte die Benutzungsgebühr nach dem Äquivalenzprinzip und der Ausstattung der Unterkunft angemessen sein, so die Stadträtin weiter.

Mehreinnahmen für die Stadt

Der Antrag der Grünen-Fraktion, die reinen Benutzergebühren für die Häuser in der Wasserturmstraße und in der Theodor-Körner-Straße gegenüber 2019 pauschal, um zehn Prozent zu erhöhen, wurde zurückgewiesen. Trudbert Orth (CDU/FDP) war für die neue Gebührensatzung: „Die Stadt erwartet dadurch Mehreinnahmen.“ Bernd Binsch (Eppelheimer Liste) begrüßte die höheren Beträge ebenso. Insgesamt seien die Pro-Kopf-Kalkulationen in den einzelnen Unterkünften jedoch recht unterschiedlich. Die Satzungsänderung wurde bei drei Neinstimmen und einer Enthaltung der Grünen-Fraktion angenommen.