Öffnung zu neuen Zeiten

Eppelheim. Gute Nachrichten für Kids, Teens und Erwachsene in Eppelheim – die Stadtbibliothek darf ihre Besucher wieder hereinlassen und den direkten Zugang zu den Medien anbieten, und zwar ab Freitag, 28. Mai.

Um den Service der Wiederöffnung der Bibliothek gleich so angenehm wie möglich zu machen, gibt es im Testlauf neue und zum Teil verlängerte Öffnungszeiten. An allen Ausleihtagen öffnet die Bibliothek nun spätestens um 12 Uhr, sodass Schüler auf dem Heimweg oder in ihren Mittagspausen Medien ausleihen und abgeben können. Für die arbeitende Bevölkerung gibt es einen Tag mit Spätausleihe bis um 19 Uhr und auch am Samstag ist die Bibliothek wieder auf. Die neuen Öffnungszeiten sind montags von 12 bis 19 Uhr, mittwochs von 10 bis 18 Uhr, freitags von 12 bis 16 und samstags von 10 bis 13 Uhr. Dienstags und donnerstags ist geschlossen.

Einlass wird geregelt

Die Besucher müssen für den Eintritt in die Bibliothek einen tagesaktuellen negativen Corona-Testbescheid oder Genesenennachweis beziehungsweise Impfpass mit vollständigem Impfschutz vorzeigen, das Tragen einer medizinischen oder FFP2-Maske ist Pflicht, es können sich maximal 20 Besucher zeitgleich in der Bibliothek aufhalten, der Einlass wird am Eingang geregelt. Es gilt eine Dokumentationspflicht der Anwesenheitsdauer vor Ort (möglich über die „Isch waa do“-App und Corona-Warn-App oder schriftliche Liste in der Bibliothek).

Ab Freitag, 28. Mai, ist das Angebot des „Click & Collect“, also die Vorbestellung und kontaktlose Abholung von Medien, auch per Onlinebuchung über die Homepage der Stadtbibliothek möglich. Da bei der Abholung der bestellten Medien nur die Eingangsschleuse der Bibliothek betreten wird, entfällt bei dieser Art der Medienausleihe der Aufwand mit Vorlage eines negativen Testergebnisses und die Anwesenheitsdokumentation. Aber auch hier ist das Tragen einer medizinischen Maske oder FFP2-Maske Pflicht. zg

