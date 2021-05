Ökumene sattelt das Tandem

Eppelheim. „Das Kirchentandem“ möchte wieder bei der Aktion Stadtradeln in die Pedalen treten und zwischen dem 12. Juni und 2. Juli im Sattel Kilometer für den Klimaschutz sammeln.

Im vergangenen Jahr waren auf diese Art und Weise 50 Personen ökumenisch unterwegs und haben mehr als einer Tonne CO2 eingespart. „Damit haben wir zu einem Viertel zu den vier Tonnen beigetragen, die in ganz Eppelheim durch das Stadtradeln eingespart wurden“, heißt es in einer Pressemitteilung der Kirchengemeinde.

Viele Menschen in der Paulusgemeinde und der Gemeinde St. Joseph radeln mit dem Rad zur Arbeit oder in der Freizeit und engagieren sich für Nachhaltigkeit im Alltag, heißt es weiter. „Als katholische und evangelische Kirche in Eppelheim engagieren wir uns gemeinsam für die Bewahrung der Schöpfung und schaffen Begegnungen. Wenn die Corona-Regeln es dann zulassen, werden wir mit allen, die das möchten, gerne die ein oder andere Ausfahrt unternehmen.“

Gemeinsame Touren

Wer interessiert daran ist, bei einer Tour mitzuradeln oder selbst eine schöne Tour vorschlagen möchte, wende sich gerne an den Radteamkapitän Johannes Baumeister (E-Mail: johannes@basce.de). „Es wäre schön, wenn dabei verschiedene Touren zustande kämen, um unsere schöne Umgebung in kleinerem oder etwas weiterem Radius gemeinsam zu erkunden.“

Die Registrierung ist ab sofort möglich unter https://www.stadtradeln.de/eppelheim#. Team: „Das Kirchentandem“.

Wer keinen Internetanschluss oder Probleme mit der Registrierung hat, kann sich gerne telefonisch bei Radteamkapitän Johannes Baumeister melden, Telefon 0157/52 47 95 70. zg

