Ökumenischer Gottesdienst im Park

Eppelheim. Ein kirchlicher Feiertag steht an: Christi Himmelfahrt. Dieser Tag bezeichnet im christlichen Glauben die Rückkehr Jesu Christi als Sohn Gottes zu seinem Vater in den Himmel. Christi Himmelfahrt wird am 40. Tag der Osterzeit, also 39 Tage nach dem Ostersonntag gefeiert. Deshalb fällt das Fest immer auf einen Donnerstag.

Alle evangelischen und katholischen Christinnen und Christen sind an diesem Feiertag am Donnerstag, 13. Mai, um 11 Uhr zum traditionellen ökumenischen Gottesdienst eingeladen. Um ausreichend Platz zu haben, feiern die beiden Gemeinden den Gottesdienst in diesem Jahr im Eppelheimer Stadtpark (und nicht wie in den vergangenen Jahren am Feldkreuz).

„Wir freuen uns auf einen schönen Gottesdienst im Grünen und danken der Stadt Eppelheim, die uns den Stadtpark für diesen Gottesdienst zur Verfügung stellt. Schon jetzt danken wir auch für die Mitwirkung des Evangelischen Posaunenchors, des Singkreises und für alle helfenden Hände“, heißt es in der Mitteilung der Verantwortlichen. Bei schlechtem Wetter wird der Gottesdienst in die Christkönigskirche verlegt. Es gelten die üblichen Hygiene- und Abstandsregeln. zg