Ohnesorg-Theater gastiert in Eppelheim

Eppelheim. „Ein Mann mit Charakter“ – ein turbulentes Lustspiel vom Ohnsorg-Theater Hamburg mit der bekannten Heidi Mahler in der Hauptrolle – macht am Mittwoch, 26. April, in der Eppelheimer Rudolf-Wild-Halle Station. Zum letzten Mal in der Spielzeit 22/23 hebt sich um 20 Uhr der Vorhang in der Wild-Halle. Heidi Mahler und das Hamburger Ohnsorg-Theater beenden mit besagtem Lustspiel das städtische Kulturprogramm in dieser Saison.

Ein Mann mit Charakter – das ist Bäckermeister Heinrich Hinzpeter. Deshalb hat er, als sein ehrloser Bruder nach Amerika ausgebüxt ist, auch dessen schwangere Braut geheiratet. Nun kündigt der Bruder aber seinen Besuch an. Er möchte seine Ehemalige wiedersehen. Heinrich Hinzpeter stürzt das geplante Treffen in große Verlegenheit. Denn dann wird Tochter Gisela erfahren, wer ihr richtiger Vater ist.

Die Tochter ist bereits versprochen

Und es droht weitere Schande! Denn Gisela kündigt an, den Finanzbeamten Teufel zu heiraten – und das, wo Hinzpeter sie bereits seinem Bäckergesellen Kröpelin versprochen hat.