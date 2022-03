Ohnsorg-Theater kommt mit Lustspiel nach Eppelheim

Eppelheim. Das beliebte Ohnsorg-Theater aus Hamburg kommt wieder einmal in die Rudolf-Wild-Halle nach Eppelheim. Die Fans dürfen sich am Donnerstag, 21. April, um 20 Uhr auf das Lustspiel „Tratsch im Treppenhaus“ freuen. Die nach Angaben des Theaters erfolgreichste Aufführung des Ensembles aller Zeiten wird jetzt in einer Neuinszenierung auf einer Tournee gezeigt.

Zum Inhalt: Meta Boldt meint es besonders „gut“ mit ihren Mitbewohnern und lässt sich deshalb nichts entgehen. So bleibt ihr auch nicht lange verborgen, dass Frau Knoop, die Nachbarin aus der zweiten Etage, ein Zimmer untervermietet hat, was laut Mietvertrag strengstens verboten ist. Da muss man doch schleunigst den Hauswirt und den anderen Nachbarn, Steuerinspektor a. D. Brummer, benachrichtigen.

Heidi Mahler schlüpft in dem Stück „Tratsch im Treppenhaus“ in die Rolle der Meta Boldt. © Stadt/Kollenrott

Meta Boldt erreicht zwar zunächst, dass Hauswirt und Nachbar sich empören und Frau Knoop in ihre Schranken weisen wollen, doch die junge Untermieterin verdreht den älteren Herren bald gewaltig den Kopf und nimmt ihnen so allen Wind aus den Segeln. Ihr allerdings verdreht der junge Mann den Kopf, der in das leere Zimmer beim Herrn Steuerinspektor a. D. Brummer eingezogen ist. Am Ende gibt es natürlich ein Happy End und Tratschtante Meta Boldt bekommt gehörig ihr Fett weg.

Karten zum Preis 23 Euro (ermäßigt 21 Euro) oder 19 Euro (ermäßigt 18 Euro) gibt es im Vorverkauf immer mittwochs zwischen 15 und 17 Uhr im Foyer der Rudolf-Wild-Halle in Eppelheim oder telefonisch unter der Nummer 06221/794-402. Des Weiteren kann man Karten auch im SZ-Kundenforum in der Carl-Theodor-Straße in Schwetzingen kaufen oder unter reservix.de online bestellen.

