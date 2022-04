Oliver Embach übernimmt Edeka-Markt in Eppelheim

Eppelheim. Edeka-Kaufmann Oliver Embach übernimmt den Markt in der Rudolf-Wild-Straße 84 in Eppelheim. Das schreiben die Verantwortlichen in einer Pressemitteilung. Das Lebensmittelgeschäft öffnet nach kurzer Umbauphase erstmals unter neuer Führung am Donnerstag, 7. April. Die Suche nach einem geeigneten Platz für eine mögliche Standortverlagerung im Austausch mit der Kommune geht indes weiter.

Der bisherige Vollsortimenter bietet Artikel des täglichen Bedarfs auf knapp 1000 Quadratmetern Verkaufsfläche. Damit trägt Oliver Embach gemeinsam mit Marktleiter Patrick Gund sowie den 22 Mitarbeitenden maßgeblich zur Nahversorgung in Eppelheim bei. Vor dem Markt, der montags bis samstags von 8 bis 20 Uhr geöffnet hat, stehen den Kunden 60 Parkplätze zur Verfügung. Zum Lebensmittelmarkt gehört auch eine Backwarentheke.